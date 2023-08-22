https://crimea.ria.ru/20230822/nazvan-primernyy-srok-postavok-ukraine-samoletov-f-16-1130872147.html

Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16

Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16 - РИА Новости Крым, 22.08.2023

Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16

Первые многофункциональные истребители F-16 Украина сможет получить через шесть-семь месяцев, заявил министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости Крым, 22.08.2023

2023-08-22T13:43

2023-08-22T13:43

2023-08-22T13:43

самолеты f-16

украина

алексей резников

новости

политика

владимир зеленский (президент украины)

поставки западного оружия украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Первые многофункциональные истребители F-16 Украина сможет получить через шесть-семь месяцев, заявил министр обороны страны Алексей Резников.Министр отметил, что соответствующее обучение должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники, и другие специалисты, которые планируют операции. Речь идет о нескольких сотнях человек, уточнил глава ведомства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов. В свою очередь США это хорошо понимают, поэтому не предоставляют Украине свои самолеты, а одобряют поставки из стран Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотниковЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных державСроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, украина, алексей резников, новости, политика, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине