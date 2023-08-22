https://crimea.ria.ru/20230822/nazvan-primernyy-srok-postavok-ukraine-samoletov-f-16-1130872147.html
Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16
Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16 - РИА Новости Крым, 22.08.2023
Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16
Первые многофункциональные истребители F-16 Украина сможет получить через шесть-семь месяцев, заявил министр обороны страны Алексей Резников. РИА Новости Крым, 22.08.2023
2023-08-22T13:43
2023-08-22T13:43
2023-08-22T13:43
самолеты f-16
украина
алексей резников
новости
политика
владимир зеленский (президент украины)
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Первые многофункциональные истребители F-16 Украина сможет получить через шесть-семь месяцев, заявил министр обороны страны Алексей Резников.Министр отметил, что соответствующее обучение должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники, и другие специалисты, которые планируют операции. Речь идет о нескольких сотнях человек, уточнил глава ведомства.Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение, что Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов. В свою очередь США это хорошо понимают, поэтому не предоставляют Украине свои самолеты, а одобряют поставки из стран Европы.Читайте также на РИА Новости Крым:Британия передает Украине более 100 разведывательных беспилотниковЛавров: накачка Киева оружием повышает угрозу столкновения ядерных державСроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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самолеты f-16, украина, алексей резников, новости, политика, владимир зеленский (президент украины), поставки западного оружия украине
Назван примерный срок поставок Украине самолетов F-16
Министр обороны Украины Резников: Киев сможет получить первые F-16 через 6-7 месяцев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 авг – РИА Новости Крым. Первые многофункциональные истребители F-16 Украина сможет получить через шесть-семь месяцев, заявил министр обороны страны Алексей Резников.
"Думаю, что шесть-семь месяцев – это минимальный срок (для передачи Киеву F16), который нужно сознательно оценивать. Но если он будет немного большим – не разочаровываться, потому что наши пилоты продемонстрировали свою способность быть готовыми через шесть месяцев", – приводят слова Резникова украинские СМИ.
Министр отметил, что соответствующее обучение должны пройти не только пилоты, но и инженеры, техники, и другие специалисты, которые планируют операции. Речь идет о нескольких сотнях человек, уточнил глава ведомства.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил
о достижении с руководством Нидерландов договоренности о поставке Киеву 42 самолетов F-16. По его словам, истребители будут поставлены после соответствующего обучения украинских пилотов и инженеров.
В минобороны Дании в свою очередь заявили о намерении передать Украине 19 самолетов F-16.
В то же время командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер заявил, что срок подготовки украинских экипажей для F-16 может занять до пяти лет, а поставка Киеву этих самолетов кардинально не переломит ход боевых действий в пользу ВСУ.
Политолог, руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал мнение
, что Европа действительно может поставить Украине истребители F-16 уже этой осенью, однако Украина не получит господства в воздухе из-за быстротечной и слабой подготовки пилотов. В свою очередь США это хорошо понимают, поэтому не предоставляют Украине свои самолеты, а одобряют поставки из стран Европы.
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