https://crimea.ria.ru/20230820/zelenskiy-zayavil-o-postavke-ukraine-42-istrebiteley-f-16-1130833989.html

Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16

Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 20.08.2023

Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16

Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16. Зеленский обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте, сообщается в... РИА Новости Крым, 20.08.2023

2023-08-20T16:33

2023-08-20T16:33

2023-08-20T16:33

самолеты f-16

владимир зеленский (президент украины)

нидерланды

политика

поставки западного оружия украине

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16. Зеленский обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте, сообщается в Telegram-канале украинского президента.По его словам, самолеты доставят после окончания обучения украинских пилотов.В свою очередь Премьер Нидерландов Рютте не подтвердил информацию о количестве истребителей. Как пишет РИА Новости, он заявил, что у Амстердама всего 42 самолета и пока точное их число для поставки на Украину еще не определено.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – экспертСроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – БлинкенВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

самолеты f-16, владимир зеленский (президент украины), нидерланды, политика, поставки западного оружия украине, новости