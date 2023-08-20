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Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 20.08.2023
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Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16
Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16 - РИА Новости Крым, 20.08.2023
Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16
Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16. Зеленский обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте, сообщается в... РИА Новости Крым, 20.08.2023
2023-08-20T16:33
2023-08-20T16:33
самолеты f-16
владимир зеленский (президент украины)
нидерланды
политика
поставки западного оружия украине
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16. Зеленский обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте, сообщается в Telegram-канале украинского президента.По его словам, самолеты доставят после окончания обучения украинских пилотов.В свою очередь Премьер Нидерландов Рютте не подтвердил информацию о количестве истребителей. Как пишет РИА Новости, он заявил, что у Амстердама всего 42 самолета и пока точное их число для поставки на Украину еще не определено.Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.Читайте также на РИА Новости Крым:Как поставка Украине истребителей F-16 повлияет на ход СВО – экспертСроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – БлинкенВ МИД жестко оценили заявление США по условиям поставок Киеву F-16
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Новости
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РИА Новости Крым
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самолеты f-16, владимир зеленский (президент украины), нидерланды, политика, поставки западного оружия украине, новости
Зеленский заявил о поставке Украине 42 истребителей F-16

Зеленский заявил о договоренности на поставку 42 истребителей F-16 из Нидерландов

16:33 20.08.2023
 
© Министерство обороны Южной Кореи через APНа этой фотографии, предоставленной Министерством обороны Южной Кореи, истребители F15K ВВС Южной Кореи и истребители F-16 ВВС США
На этой фотографии, предоставленной Министерством обороны Южной Кореи, истребители F15K ВВС Южной Кореи и истребители F-16 ВВС США
© Министерство обороны Южной Кореи через AP
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым. Украина договорилась с Нидерландами о поставке 42 истребителей F-16. Зеленский обсудил количество самолетов с премьер министром Марком Рютте, сообщается в Telegram-канале украинского президента.
По его словам, самолеты доставят после окончания обучения украинских пилотов.
"Мы с Марком Рютте договорились о количестве F-16, которые будут предоставлены Украине после тренировки наших пилотов и инженеров. 42 самолета", - написал Зеленский.
В свою очередь Премьер Нидерландов Рютте не подтвердил информацию о количестве истребителей. Как пишет РИА Новости, он заявил, что у Амстердама всего 42 самолета и пока точное их число для поставки на Украину еще не определено.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Киев получит истребители F-16, но их передача займет несколько месяцев. Также он подчеркнул важность подготовки украинских военных к эксплуатации истребителей.
Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что обучение пилотов управлению F-16 начнется в августе. По его словам, украинские летчики смогут использовать истребители в небе уже к весне 2024 года.
При этом помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что с учетом объективной ситуации на поле боя поставки F-16 едва ли смогут переломить ход конфликта, и призвал не возлагать на истребители слишком больших надежд.
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Самолеты F-16Владимир Зеленский (президент Украины)НидерландыПолитикаПоставки западного оружия УкраинеНовости
 
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