https://crimea.ria.ru/20230723/sroki-peredachi-ukraine-istrebiteley-f-16-mogut-zatyanutsya--blinken-1130255946.html

Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен

Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен - РИА Новости Крым, 23.07.2023

Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен

Американские истребители F-16 поступят в Украину не раньше следующего года, заявил в эфире телеканала CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен. Передача Киеву... РИА Новости Крым, 23.07.2023

2023-07-23T18:52

2023-07-23T18:52

2023-07-23T18:47

новости

сво

украина

энтони блинкен

самолеты f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/0d/1122030632_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_b66f16487734e5661fdba9e9df7c4c0d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Американские истребители F-16 поступят в Украину не раньше следующего года, заявил в эфире телеканала CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен. Передача Киеву самолетов может растянуться на несколько месяцев.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США после выхода России из зерновой сделки отказываются отправлять военные корабли для сопровождения украинских грузовых кораблей. Он процитировал стенограмму брифинга на сайте официальной резиденции американского президента.О том, что американские истребители F-16 в зону украино-российского конфликта поступят нескоро, пишут ведущие американские СМИ. В частности, Wall Street Journal в одном из последних материалов сообщает, что правительство США дало разрешение на обучение украинских пилотов, но так и не санкционировало пока собственно поставку своих F-16 украинцам. Такую нерешительность американских властей журналисты связывают с провалом украинского наступления и угрозой затягивания боевых действий, а следовательно, и расходов на них.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, сво, украина, энтони блинкен, самолеты f-16