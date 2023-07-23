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Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен - РИА Новости Крым, 23.07.2023
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Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен - РИА Новости Крым, 23.07.2023
Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
Американские истребители F-16 поступят в Украину не раньше следующего года, заявил в эфире телеканала CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен. Передача Киеву... РИА Новости Крым, 23.07.2023
2023-07-23T18:52
2023-07-23T18:47
новости
сво
украина
энтони блинкен
самолеты f-16
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Американские истребители F-16 поступят в Украину не раньше следующего года, заявил в эфире телеканала CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен. Передача Киеву самолетов может растянуться на несколько месяцев.Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США после выхода России из зерновой сделки отказываются отправлять военные корабли для сопровождения украинских грузовых кораблей. Он процитировал стенограмму брифинга на сайте официальной резиденции американского президента.О том, что американские истребители F-16 в зону украино-российского конфликта поступят нескоро, пишут ведущие американские СМИ. В частности, Wall Street Journal в одном из последних материалов сообщает, что правительство США дало разрешение на обучение украинских пилотов, но так и не санкционировало пока собственно поставку своих F-16 украинцам. Такую нерешительность американских властей журналисты связывают с провалом украинского наступления и угрозой затягивания боевых действий, а следовательно, и расходов на них.Читайте также на РИА Новости Крым:Что ж ты, Байден, сдал назад: зачем США заметили воровство на УкраинеКонстатировали факт: эксперт оценил итоги соцопроса украинцев о ходе СВО18 безуспешных атак: ВСУ потеряли до 400 боевиков и технику за сутки
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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новости, сво, украина, энтони блинкен, самолеты f-16
Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен

Энтони Блинкен: поставка Украине истребителей F-16 может затянуться на несколько месяцев

18:52 23.07.2023
 
© AP Photo Roman KoksarovГоссекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию
Госсекретарь США Энтони Блинкен покидает пресс-конференцию - РИА Новости, 1920, 23.07.2023
© AP Photo Roman Koksarov
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июл - РИА Новости Крым. Американские истребители F-16 поступят в Украину не раньше следующего года, заявил в эфире телеканала CNN Госсекретарь США Энтони Блинкен. Передача Киеву самолетов может растянуться на несколько месяцев.
"Дело не только в самом оборудовании. Это обучение, это обслуживание. Это возможность использовать его в общевойсковых операциях. Все это требует времени", — сказал он.
Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что США после выхода России из зерновой сделки отказываются отправлять военные корабли для сопровождения украинских грузовых кораблей. Он процитировал стенограмму брифинга на сайте официальной резиденции американского президента.
О том, что американские истребители F-16 в зону украино-российского конфликта поступят нескоро, пишут ведущие американские СМИ. В частности, Wall Street Journal в одном из последних материалов сообщает, что правительство США дало разрешение на обучение украинских пилотов, но так и не санкционировало пока собственно поставку своих F-16 украинцам. Такую нерешительность американских властей журналисты связывают с провалом украинского наступления и угрозой затягивания боевых действий, а следовательно, и расходов на них.
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Заголовок открываемого материала
18:52Сроки передачи Украине истребителей F-16 могут затянуться – Блинкен
18:28Ситуация резко изменилась в пользу России – американское СМИ
17:47Повреждения Спасо-Преображенского собора – на совести киевского режима
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13:13Владимир Путин: планы России и Белоруссии реализуются лучше ожидаемого
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