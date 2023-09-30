https://crimea.ria.ru/20230930/ukrainskiy-plennyy-rasskazal-o-konfliktakh-s-komandirami-iz-za-ikh-lzhi-1131760508.html
Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжи
Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжи - РИА Новости Крым, 30.09.2023
Украинский пленный рассказал о конфликтах с командирами из-за их лжи
Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал РИА Новости о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной ситуации на линии... РИА Новости Крым, 30.09.2023
2023-09-30T12:14
2023-09-30T12:14
2023-09-30T12:14
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
украина
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал РИА Новости о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.Он добавил, что командир батальона строил солдат и лично заверял их в том, что в точке планируемой операции ситуация спокойная и никто не стреляет."Он все время говорил, как строил пацанов, – никого нет, никто не стреляет. Только не понятно, возвращаются то половина, то меньше половины", - пояснил пленный.
https://crimea.ria.ru/20230929/vsu-perebrasyvaet-podrazdeleniya-v-dnr-iz-za-ogromnykh-poter-1131751333.html
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), украина, новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости Крым. Попавший в плен на запорожском направлении украинский военный рассказал РИА Новости о конфликтах солдат с командирами на фоне лжи о реальной ситуации на линии боевого соприкосновения.
"Не часто, но конфликты есть (между военнослужащими и командирами ВСУ – ред.). На почве того, что командиры объясняют, что там никого нет, там никто не стреляет. Пацаны тоже не глупые все. Думают, собираются, обсуждают. Все нехорошее всплывает наверх. Потом идут к командирам и объясняют. Так и так, что вы делаете. Происходят какие-то ссоры. Звучали в качестве шутки – кинуть командиру роты и главному сержанту в машину гранату", - рассказал пленный.
Он добавил, что командир батальона строил солдат и лично заверял их в том, что в точке планируемой операции ситуация спокойная и никто не стреляет.
"Он все время говорил, как строил пацанов, – никого нет, никто не стреляет. Только не понятно, возвращаются то половина, то меньше половины", - пояснил пленный.