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Что посмотреть в Евпатории – инфографика - РИА Новости Крым, 22.09.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20240922/chto-posmotret-v-evpatorii--infografika-1140329537.html
Что посмотреть в Евпатории – инфографика
Что посмотреть в Евпатории – инфографика - РИА Новости Крым, 22.09.2024
Что посмотреть в Евпатории – инфографика
Евпаторию можно назвать столицей западного Крыма. Этот древний город хранит историю в 25 веков и предлагает гостям различные музеи и экскурсии по многочисленным РИА Новости Крым, 22.09.2024
2024-09-22T09:31
2024-09-22T09:31
евпатория
инфографика
туризм в крыму
крым
история
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Евпаторию можно назвать столицей западного Крыма. Этот древний город хранит историю в 25 веков и предлагает гостям различные музеи и экскурсии по многочисленным архитектурным, религиозным, и не только, памятникам. Богат город и на санатории: здесь их десятки. Особенно много детских здравниц.В Евпатории можно погрузиться в историю, увидеть храмы различных конфессий, рассмотреть известные достопримечательности, развлечься в необычных музеях, прогуляться по красивым улочкам.Что посмотреть и как найти достопримечательности в Евпатории – в инфографике РИА Новости Крым.1. Ильинская церковь, выстроенная из известняка в греко-византийском стиле и имеющая в плане вид креста, стоит на берегу Каламитского залива. Является достопримечательностью города и входит в экскурсионный маршрут "Малый Иерусалим"2. Застройка кварталов Старого города передает колорит той Евпатории, какой она была 100-150 лет назад. Гулять по нему нужно пешком и желательно с городским планом или навигатором в телефоне, ведь старинная планировка похожа на легендарный Лабиринт.3. Набережная Терешковой – одно из самых красивых мест для отдыха, курортных прогулок и фото на фоне черноморского побережья в Евпатории. Поблизости расположено колесо обозрения, с которого можно сделать фото городских красот, сквер, памятники Николаю II и Суворову. Неподалеку расположен пляж.4. В Аквапарке можно насладиться захватывающими дух аттракционами. Также в аквапарке есть релакс-зона с гидромассажным бассейном, и акваплей – комплекс детских развлечений на воде, выполненных в виде различных сказочных персонажей.5. Театр имени Пушкина — старинное здание с великолепной акустикой, которое является одной из достопримечательностей города. Театр находится в новом городе, является одним из красивейших на юге России. Он устроен в модернизированном греческом стиле.6. Парк Ленина находится в исторической части Евпатории, граничит с улицами Дувановская, Бартенева и Пионерская. Рядом расположены Театральная площадь и театр им. Пушкина. Является старейшим парком города. Уютное место для прогулок.7. Краеведческий музей располагается в изящном особняке Гелеловича 1912-го года постройки на аллее, ведущей от Театра Пушкина к морю. Вход "охраняют" пушки. Особенно популярна диорама, посвященная высадке десанта в 1942-м году, также в музее представлена экспозиция, посвященная Крымской войне.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
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евпатория, инфографика, туризм в крыму, крым, история
Что посмотреть в Евпатории – инфографика

Что посмотреть в Евпатории – инфографика

09:31 22.09.2024
 
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Евпаторию можно назвать столицей западного Крыма. Этот древний город хранит историю в 25 веков и предлагает гостям различные музеи и экскурсии по многочисленным архитектурным, религиозным, и не только, памятникам. Богат город и на санатории: здесь их десятки. Особенно много детских здравниц.
В Евпатории можно погрузиться в историю, увидеть храмы различных конфессий, рассмотреть известные достопримечательности, развлечься в необычных музеях, прогуляться по красивым улочкам.
Что посмотреть и как найти достопримечательности в Евпатории – в инфографике РИА Новости Крым.
1. Ильинская церковь, выстроенная из известняка в греко-византийском стиле и имеющая в плане вид креста, стоит на берегу Каламитского залива. Является достопримечательностью города и входит в экскурсионный маршрут "Малый Иерусалим"
2. Застройка кварталов Старого города передает колорит той Евпатории, какой она была 100-150 лет назад. Гулять по нему нужно пешком и желательно с городским планом или навигатором в телефоне, ведь старинная планировка похожа на легендарный Лабиринт.
3. Набережная Терешковой – одно из самых красивых мест для отдыха, курортных прогулок и фото на фоне черноморского побережья в Евпатории. Поблизости расположено колесо обозрения, с которого можно сделать фото городских красот, сквер, памятники Николаю II и Суворову. Неподалеку расположен пляж.
4. В Аквапарке можно насладиться захватывающими дух аттракционами. Также в аквапарке есть релакс-зона с гидромассажным бассейном, и акваплей – комплекс детских развлечений на воде, выполненных в виде различных сказочных персонажей.
5. Театр имени Пушкина — старинное здание с великолепной акустикой, которое является одной из достопримечательностей города. Театр находится в новом городе, является одним из красивейших на юге России. Он устроен в модернизированном греческом стиле.
6. Парк Ленина находится в исторической части Евпатории, граничит с улицами Дувановская, Бартенева и Пионерская. Рядом расположены Театральная площадь и театр им. Пушкина. Является старейшим парком города. Уютное место для прогулок.
7. Краеведческий музей располагается в изящном особняке Гелеловича 1912-го года постройки на аллее, ведущей от Театра Пушкина к морю. Вход "охраняют" пушки. Особенно популярна диорама, посвященная высадке десанта в 1942-м году, также в музее представлена экспозиция, посвященная Крымской войне.
Что посмотреть в Евпатории - инфографикаЧто посмотреть в Евпатории - инфографика
 
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