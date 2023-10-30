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Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 30.10.2023
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Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления
Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления - РИА Новости Крым, 30.10.2023
Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления
В ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на... РИА Новости Крым, 30.10.2023
2023-10-30T07:57
2023-10-30T07:58
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
сергей шойгу
министерство обороны рф
контрнаступление всу
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме, пишет РИА Новости.По словам главы ведомства, российские военные методично и уверенно выполняют поставленные цели и задачи, обеспечивают безопасность мирного населения.Ранее нардеп Верховной Рады Рахманин заявил, что на Украине усилят мобилизацию из-за внушительных потерь в рядах ВСУ.Российский военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что людской потенциал для ВСУ будет исчерпан на Украине полностью.Минобороны Украины уже разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин. Кроме того, из Украины массово бегут женщины, поскольку их планируется ввести в обязательный воинский учет для женщин определенных профессий.Читайте также на РИА Новости Крым:Российские военные уничтожили 31 самолет ВСУ с начала месяцаНовые комплексы ЗРК сбили 24 украинских самолета за пять дней – ШойгуВозможностей у ВСУ остается все меньше – Шойгу
https://crimea.ria.ru/20231015/putin-kontrnastuplenie-ukrainy-provalilos-1132101408.html
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РИА Новости Крым
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потери всу , всу (вооруженные силы украины), сергей шойгу, министерство обороны рф, контрнаступление всу, украина
Шойгу назвал колоссальные потери ВСУ с начала контрнаступления

Шойгу: с начала контрнаступления Украина потеряла больше 90 тысяч военнослужащих

07:57 30.10.2023 (обновлено: 07:58 30.10.2023)
 
© AP Photo Evgeniy MaloletkaКладбище погибших военнослужащих ВСУ.
Кладбище погибших военнослужащих ВСУ. - РИА Новости, 1920, 30.10.2023
© AP Photo Evgeniy Maloletka
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. В ходе украинского контрнаступления, с 4 июня, Киев потерял свыше 90 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу на десятом Пекинском Сяншаньском форуме, пишет РИА Новости.
"Киев потерял свыше 90 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными, около шестисот танков и почти 1 900 бронемашин различного класса. При этом на поле боя не было достигнуто никаких тактически значимых успехов", — напомнил Шойгу.
По словам главы ведомства, российские военные методично и уверенно выполняют поставленные цели и задачи, обеспечивают безопасность мирного населения.
Ранее нардеп Верховной Рады Рахманин заявил, что на Украине усилят мобилизацию из-за внушительных потерь в рядах ВСУ.
Российский военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов высказал мнение, что людской потенциал для ВСУ будет исчерпан на Украине полностью.
Минобороны Украины уже разрешило мобилизацию ограниченно годных к военной службе мужчин. Кроме того, из Украины массово бегут женщины, поскольку их планируется ввести в обязательный воинский учет для женщин определенных профессий.
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Потери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей ШойгуМинистерство обороны РФКонтрнаступление ВСУУкраина
 
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