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За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон - РИА Новости Крым, 24.09.2022
За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон
Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в военных РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T16:31
2022-09-24T16:31
закон и право
владимир путин (политик)
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, если он "повлек тяжкие последствия". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей &gt;&gt;Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях. Кроме того, документ устанавливает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву или дезертирство.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
https://crimea.ria.ru/20220922/v-krymu-razyasnili-pravila-vezda-i-vyezda-dlya-voennoobyazannykh-1124594722.html
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закон и право, владимир путин (политик), армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация
За отказ участвовать в военных действиях грозит до 10 лет – закон

Путин подписал закон о лишении свободы до 10 лет за отказ участвовать в военных действиях

16:31 24.09.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент Владимир Путин подписал закон о поправках в Уголовный кодекс, которые предусматривают лишение свободы на срок до 10 лет за отказ участвовать в военных или боевых действиях во время военного положения или в условиях вооруженного конфликта, если он "повлек тяжкие последствия". Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В Крыму открыли чат для участников спецоперации и их семей >>
Такое же наказание предусмотрено за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в тех же условиях. Кроме того, документ устанавливает, что за насилие в отношении начальника на военной службе во время мобилизации, военного положения, боевых действий или военного конфликта будет грозить лишение свободы на срок до 15 лет. Речь идет о сопротивлении начальнику, принуждении его к нарушению обязанностей, нанесении побоев во время исполнения им обязанностей военной службы.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон о лишении свободы на срок до 10 лет за добровольную сдачу в плен, неявку по призыву или дезертирство.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
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Заголовок открываемого материала
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