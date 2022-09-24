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Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен - РИА Новости Крым, 24.09.2022
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Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен
Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен - РИА Новости Крым, 24.09.2022
Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен
Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за добровольную сдачу в плен грозит наказание в виде лишения РИА Новости Крым, 24.09.2022
2022-09-24T16:15
2022-09-24T16:19
частичная мобилизация
владимир путин (политик)
закон и право
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за добровольную сдачу в плен грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, и это при условии, что действия не подпадают под статью о госизмене. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также президент подписал закон о поправках в УК, предусматривающих наказание на такой же срок – до 10 лет лишения свободы - за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ &gt;&gt;В документе отмечается, что самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор &gt;&gt;
https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, специальная военная операция рф на украине
Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен

Путин подписал закон о наказании до 10 лет за добровольную сдачу в плен и дезертирство

16:15 24.09.2022 (обновлено: 16:19 24.09.2022)
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за добровольную сдачу в плен грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, и это при условии, что действия не подпадают под статью о госизмене. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно указу, минимальное наказание за добровольную сдачу в плен составит три года лишения свободы. При этом впервые совершивший это преступление военнослужащий может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений.
Также президент подписал закон о поправках в УК, предусматривающих наказание на такой же срок – до 10 лет лишения свободы - за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.
Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ >>
В документе отмечается, что самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
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Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.
Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>
 
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