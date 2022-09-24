https://crimea.ria.ru/20220924/putin-podpisal-zakon-o-nakazanii-za-neyavku-po-prizyvu-i-sdachu-v-plen-1124612529.html

Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен

Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен - РИА Новости Крым, 24.09.2022

Путин подписал закон о наказании за неявку по призыву и сдачу в плен

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за добровольную сдачу в плен грозит наказание в виде лишения РИА Новости Крым, 24.09.2022

2022-09-24T16:15

2022-09-24T16:15

2022-09-24T16:19

частичная мобилизация

владимир путин (политик)

закон и право

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 сен – РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Уголовный кодекс, согласно которым за добровольную сдачу в плен грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, и это при условии, что действия не подпадают под статью о госизмене. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Также президент подписал закон о поправках в УК, предусматривающих наказание на такой же срок – до 10 лет лишения свободы - за дезертирство или неявку военнослужащих на службу по призыву.Какие льготы получат мобилизованные граждане РФ >>В документе отмечается, что самовольное оставление части или места службы, а также неявка в срок без уважительных причин на службу продолжительностью свыше одного месяца, совершенные военнослужащим, проходящим военную службу по призыву или по контракту, в период мобилизации или военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, будут караться лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ об объявлении частичной мобилизации в РФ. Главам регионов поручено обеспечить призыв на службу по частичной мобилизации в количестве и в сроки, определенные министром обороны. Власти республики приняли решение каждому из призванных крымчан единоразово выплатить 200 тысяч рублей дополнительной финансовой помощи. Аналогичные меры поддержки анонсировали и в Севастополе.Как в Севастополе пройдет мобилизация резервистов для СВО – губернатор >>

https://crimea.ria.ru/20220922/glavnye-voprosy-o-chastichnoy-mobilizatsii---otvety-minoborony-1124592771.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

частичная мобилизация, владимир путин (политик), закон и право, армия и флот, специальная военная операция рф на украине