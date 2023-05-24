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Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов

Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов - РИА Новости Крым, 24.05.2023

Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов

Новые граждане России, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, в отличие от крымчан в 2014 году, для получения... РИА Новости Крым, 24.05.2023

2023-05-24T17:31

2023-05-24T17:31

2023-05-24T17:31

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

российское гражданство

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Новые граждане России, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, в отличие от крымчан в 2014 году, для получения паспорта должны принести присягу гражданина Российской Федерации. Таким образом они обязуются соблюдать закон и Конституцию, исполнять обязанности гражданина, а также защищать свободу и неприкосновенность своей Родины. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Дмитрий Немерович."26 декабря 2022 года вышел указ президента, который регламентирует порядок подачи документов и выдачи паспортов Российской Федерации новым гражданам РФ. Необходимо для подачи: документ, удостоверяющий личность гражданина Украины либо ЛНР/ДНР, с регистрацией по месту жительства, а также нотариально заверенный перевод документов на русский язык. С этими документами гражданин обращается в территориальное подразделение по вопросам миграции", - рассказал Немерович.Для получения паспорта необходимо также пройти обязательную государственную процедуру диктилоскопии и фотографирования. Паспорт оформляется в течение 10 дней и предоставляется гражданину после принесения присяги.В случае, если у человека утерян, просрочен или испорчен необходимый для подачи документ, его вопрос в территориальных органах по вопросам миграции будет рассмотрен индивидуально. Таких ситуаций бывает достаточно много, если речь идет о гражданах, эвакуированных или временно перемещенных с опасных территорий.Во всех таких случаях органы МВД отправляют запросы на новые территории, и если регистрация подтверждается, человек получает паспорт на общих основаниях."Если данная регистрация не подтверждается, то это тоже не критично, - продолжает руководитель рабочей группы МВД по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксения Темрякович. - Мы содействуем всем. В случае установления личности и подтверждения того, что человек является гражданином Украины, мы можем предоставить ему временное убежище, после чего проводим процедуру приема в гражданство. Здесь все варьируется и с каждым прорабатывается индивидуально".По ее словам, органы МВД ориентированы решать такие вопросы в кратчайшие сроки. По закону, паспорт человеку должен быть выдан в течение 10 дней после обращения. Вопрос получения гражданства рассматривается в течение трех месяцев."Но мы опять-таки стараемся после проведения всех проверочных мероприятий делать это в кратчайшие сроки. Все зависит исключительно от ситуации", - подчеркнула она.Как сообщают представители местной власти на новых территориях, российские паспорта там уже получают очень активно. При этом гражданство Украины автоматически не прекращается и паспорт Украины не изымается. Жители новых территорий могут подать заявление о выходе из украинского гражданства в таком же порядке, как и крымчане.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения землиВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортВ Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России

новые регионы россии

херсонская область

запорожская область

донецкая народная республика (днр)

луганская народная республика (лнр)

крым

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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