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Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов - РИА Новости Крым, 24.05.2023
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Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов - РИА Новости Крым, 24.05.2023
Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов
Новые граждане России, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, в отличие от крымчан в 2014 году, для получения... РИА Новости Крым, 24.05.2023
2023-05-24T17:31
2023-05-24T17:31
новые регионы россии
херсонская область
запорожская область
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Новые граждане России, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, в отличие от крымчан в 2014 году, для получения паспорта должны принести присягу гражданина Российской Федерации. Таким образом они обязуются соблюдать закон и Конституцию, исполнять обязанности гражданина, а также защищать свободу и неприкосновенность своей Родины. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Дмитрий Немерович."26 декабря 2022 года вышел указ президента, который регламентирует порядок подачи документов и выдачи паспортов Российской Федерации новым гражданам РФ. Необходимо для подачи: документ, удостоверяющий личность гражданина Украины либо ЛНР/ДНР, с регистрацией по месту жительства, а также нотариально заверенный перевод документов на русский язык. С этими документами гражданин обращается в территориальное подразделение по вопросам миграции", - рассказал Немерович.Для получения паспорта необходимо также пройти обязательную государственную процедуру диктилоскопии и фотографирования. Паспорт оформляется в течение 10 дней и предоставляется гражданину после принесения присяги.В случае, если у человека утерян, просрочен или испорчен необходимый для подачи документ, его вопрос в территориальных органах по вопросам миграции будет рассмотрен индивидуально. Таких ситуаций бывает достаточно много, если речь идет о гражданах, эвакуированных или временно перемещенных с опасных территорий.Во всех таких случаях органы МВД отправляют запросы на новые территории, и если регистрация подтверждается, человек получает паспорт на общих основаниях."Если данная регистрация не подтверждается, то это тоже не критично, - продолжает руководитель рабочей группы МВД по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксения Темрякович. - Мы содействуем всем. В случае установления личности и подтверждения того, что человек является гражданином Украины, мы можем предоставить ему временное убежище, после чего проводим процедуру приема в гражданство. Здесь все варьируется и с каждым прорабатывается индивидуально".По ее словам, органы МВД ориентированы решать такие вопросы в кратчайшие сроки. По закону, паспорт человеку должен быть выдан в течение 10 дней после обращения. Вопрос получения гражданства рассматривается в течение трех месяцев."Но мы опять-таки стараемся после проведения всех проверочных мероприятий делать это в кратчайшие сроки. Все зависит исключительно от ситуации", - подчеркнула она.Как сообщают представители местной власти на новых территориях, российские паспорта там уже получают очень активно. При этом гражданство Украины автоматически не прекращается и паспорт Украины не изымается. Жители новых территорий могут подать заявление о выходе из украинского гражданства в таком же порядке, как и крымчане.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму для участников СВО упростят процедуру получения землиВ Новой Каховке растет число желающих получить российский паспортВ Крыму оценили закон о лишении приобретенного гражданства России
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запорожская область
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новые регионы россии, херсонская область, запорожская область, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), российское гражданство, паспорт, крым, новости крыма, мвд по республике крым, ксения темрякович, дмитрий немерович
Как получить паспорт жителям новых регионов РФ: список документов

Гражданство для новых жителей РФ: как получить паспорт, если утеряны документы

17:31 24.05.2023
 
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкСотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО "Гознак" в Москве
Сотрудник с паспортом РФ в руках на фабрике АО Гознак в Москве - РИА Новости, 1920, 24.05.2023
© РИА Новости . Vladimir Astapkovich
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая - РИА Новости Крым. Новые граждане России, зарегистрированные на территории Херсонской, Запорожской областей, а также ДНР и ЛНР, в отличие от крымчан в 2014 году, для получения паспорта должны принести присягу гражданина Российской Федерации. Таким образом они обязуются соблюдать закон и Конституцию, исполнять обязанности гражданина, а также защищать свободу и неприкосновенность своей Родины. Об этом в пресс-центре РИА новости Крым сообщил заместитель начальника управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым Дмитрий Немерович.
"26 декабря 2022 года вышел указ президента, который регламентирует порядок подачи документов и выдачи паспортов Российской Федерации новым гражданам РФ. Необходимо для подачи: документ, удостоверяющий личность гражданина Украины либо ЛНР/ДНР, с регистрацией по месту жительства, а также нотариально заверенный перевод документов на русский язык. С этими документами гражданин обращается в территориальное подразделение по вопросам миграции", - рассказал Немерович.
Для получения паспорта необходимо также пройти обязательную государственную процедуру диктилоскопии и фотографирования. Паспорт оформляется в течение 10 дней и предоставляется гражданину после принесения присяги.
В случае, если у человека утерян, просрочен или испорчен необходимый для подачи документ, его вопрос в территориальных органах по вопросам миграции будет рассмотрен индивидуально. Таких ситуаций бывает достаточно много, если речь идет о гражданах, эвакуированных или временно перемещенных с опасных территорий.
"Тут предусмотрена процедура установления личности. Человек приходит в территориальный орган по вопросам миграции, мы ему можем выписать удостоверение беженца либо вынужденного переселенца, и затем его вопрос рассматривается в индивидуальном порядке. Тут с каждым гражданином надо отдельно работать, потому что у кого-то есть определенные документы, у кого-то их вообще нет", - пояснил Немерович.
Во всех таких случаях органы МВД отправляют запросы на новые территории, и если регистрация подтверждается, человек получает паспорт на общих основаниях.
"Если данная регистрация не подтверждается, то это тоже не критично, - продолжает руководитель рабочей группы МВД по оказанию государственных услуг и функций в сфере миграции Ксения Темрякович. - Мы содействуем всем. В случае установления личности и подтверждения того, что человек является гражданином Украины, мы можем предоставить ему временное убежище, после чего проводим процедуру приема в гражданство. Здесь все варьируется и с каждым прорабатывается индивидуально".
По ее словам, органы МВД ориентированы решать такие вопросы в кратчайшие сроки. По закону, паспорт человеку должен быть выдан в течение 10 дней после обращения. Вопрос получения гражданства рассматривается в течение трех месяцев.
"Но мы опять-таки стараемся после проведения всех проверочных мероприятий делать это в кратчайшие сроки. Все зависит исключительно от ситуации", - подчеркнула она.
Как сообщают представители местной власти на новых территориях, российские паспорта там уже получают очень активно. При этом гражданство Украины автоматически не прекращается и паспорт Украины не изымается. Жители новых территорий могут подать заявление о выходе из украинского гражданства в таком же порядке, как и крымчане.
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