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Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида" - РИА Новости Крым, 30.08.2023
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Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида" - РИА Новости Крым, 30.08.2023
Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"
Пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида", направленный на сохранение памятников истории, в том числе храмовой культуры России в живописи, расширит... РИА Новости Крым, 30.08.2023
2023-08-30T08:58
2023-08-30T09:24
севастополь
культура
херсонес
историко-археологический парк "херсонес таврический"
новые регионы россии
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида", направленный на сохранение памятников истории, в том числе храмовой культуры России в живописи, расширит географию и в следующем году будет представлен в Мариуполе и Донецке. Об этом журналистам сообщил директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ, руководитель проекта Виталий Васильев.Символом проекта "Русская Атлантида", который в нынешнем году отмечает 10-летие, является колокольня взорванного и затопленного в ходе "электрификации всей страны" и строительства каскадов верхневолжских плотин храма Николая чудотворца в Калязине. По словам Виталия Васильева, это своего рода символ непотопляемости России."Калязин – один из городов, который больше всех пострадал: треть города ушла под воду. И стоящая посреди Волги колокольня, а вокруг водная гладь, это и есть символ русской культуры, традиционной жизни, уклада, семейственности, православного образа жизни", – отметил Васильев.По словам Васильева, недавно художники вернулись из Луганска. А в будущем году намерены расширять географию проекта в новых регионах России.По его словам, пока не понятно, "как именно будет все устроено", так как художнику нужно где-то остановиться, обустроить условия быта, чтобы работать с комфортом, но все это вопросы решаемые.Преимущественно проект охватывает места, где есть объекты Русской православной церкви, как правило монастыри, в том числе почти утраченные. По словам Васильева, так складывается, что именно РПЦ является "надежным партнером" и встречает художников, "несмотря на ковиды, экономические и политические кризисы".В Севастополе написано уже порядка 10 работ, а по итогу их будет 20-30. По словам заведующего экспозиционно-выставочного отдела Херсонесского музея Павла Хлебовского, художникам необходимо делиться своим творчеством, а самому музею "очень интересно и важно зарядиться этой атмосферой".Лучшие картины, написанные в Севастополе, выставят в Античном театре на Херсонесе 3 сентября. Некоторые работы останутся в здешнем музее-заповедники в качестве подарков.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов
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севастополь, культура, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новые регионы россии, новости крыма
Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"

Проект художников "Русская Атлантида" распространится на новые регионы России

08:58 30.08.2023 (обновлено: 09:24 30.08.2023)
 
© Из личного архива участников проекта "Русская Атлантида"Проект художников "Русская Атлантида"
Проект художников Русская Атлантида
© Из личного архива участников проекта "Русская Атлантида"
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида", направленный на сохранение памятников истории, в том числе храмовой культуры России в живописи, расширит географию и в следующем году будет представлен в Мариуполе и Донецке. Об этом журналистам сообщил директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ, руководитель проекта Виталий Васильев.
Символом проекта "Русская Атлантида", который в нынешнем году отмечает 10-летие, является колокольня взорванного и затопленного в ходе "электрификации всей страны" и строительства каскадов верхневолжских плотин храма Николая чудотворца в Калязине. По словам Виталия Васильева, это своего рода символ непотопляемости России.
"Калязин – один из городов, который больше всех пострадал: треть города ушла под воду. И стоящая посреди Волги колокольня, а вокруг водная гладь, это и есть символ русской культуры, традиционной жизни, уклада, семейственности, православного образа жизни", – отметил Васильев.
Сейчас в проект вовлечены более 140 городов. В эти дни Севастополе, который участники проекта "открыли для себя не так давно", на территории музея-заповедника "Херсонес Таврический" проходит уже 115-й пленэр.
По словам Васильева, недавно художники вернулись из Луганска. А в будущем году намерены расширять географию проекта в новых регионах России.
"Мы только что провели большую выставку в Луганске. На будущий год будем там проводить пленэр. И собираемся поработать в Мариуполе, в Донецке", – сказал организатор.
По его словам, пока не понятно, "как именно будет все устроено", так как художнику нужно где-то остановиться, обустроить условия быта, чтобы работать с комфортом, но все это вопросы решаемые.
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"Пленэр художников "Русская Атлантида"
Пленэр художников Русская Атлантида
© Пресс-служба музея-заповедника "Херсонес Таврический"
Пленэр художников "Русская Атлантида"
Преимущественно проект охватывает места, где есть объекты Русской православной церкви, как правило монастыри, в том числе почти утраченные. По словам Васильева, так складывается, что именно РПЦ является "надежным партнером" и встречает художников, "несмотря на ковиды, экономические и политические кризисы".
В Севастополе написано уже порядка 10 работ, а по итогу их будет 20-30. По словам заведующего экспозиционно-выставочного отдела Херсонесского музея Павла Хлебовского, художникам необходимо делиться своим творчеством, а самому музею "очень интересно и важно зарядиться этой атмосферой".
Лучшие картины, написанные в Севастополе, выставят в Античном театре на Херсонесе 3 сентября. Некоторые работы останутся в здешнем музее-заповедники в качестве подарков.
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СевастопольКультураХерсонесИсторико-археологический парк "Херсонес Таврический"Новые регионы РоссииНовости Крыма
 
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