https://crimea.ria.ru/20230830/mariupol-i-donetsk-khotyat-vklyuchit-v-proekt-russkaya-atlantida-1131014370.html

Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"

Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида" - РИА Новости Крым, 30.08.2023

Мариуполь и Донецк хотят включить в проект "Русская Атлантида"

Пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида", направленный на сохранение памятников истории, в том числе храмовой культуры России в живописи, расширит... РИА Новости Крым, 30.08.2023

2023-08-30T08:58

2023-08-30T08:58

2023-08-30T09:24

севастополь

культура

херсонес

историко-археологический парк "херсонес таврический"

новые регионы россии

новости крыма

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. Пленэрно-выставочный проект "Русская Атлантида", направленный на сохранение памятников истории, в том числе храмовой культуры России в живописи, расширит географию и в следующем году будет представлен в Мариуполе и Донецке. Об этом журналистам сообщил директор Санкт-Петербургского центра гуманитарных программ, руководитель проекта Виталий Васильев.Символом проекта "Русская Атлантида", который в нынешнем году отмечает 10-летие, является колокольня взорванного и затопленного в ходе "электрификации всей страны" и строительства каскадов верхневолжских плотин храма Николая чудотворца в Калязине. По словам Виталия Васильева, это своего рода символ непотопляемости России."Калязин – один из городов, который больше всех пострадал: треть города ушла под воду. И стоящая посреди Волги колокольня, а вокруг водная гладь, это и есть символ русской культуры, традиционной жизни, уклада, семейственности, православного образа жизни", – отметил Васильев.По словам Васильева, недавно художники вернулись из Луганска. А в будущем году намерены расширять географию проекта в новых регионах России.По его словам, пока не понятно, "как именно будет все устроено", так как художнику нужно где-то остановиться, обустроить условия быта, чтобы работать с комфортом, но все это вопросы решаемые.Преимущественно проект охватывает места, где есть объекты Русской православной церкви, как правило монастыри, в том числе почти утраченные. По словам Васильева, так складывается, что именно РПЦ является "надежным партнером" и встречает художников, "несмотря на ковиды, экономические и политические кризисы".В Севастополе написано уже порядка 10 работ, а по итогу их будет 20-30. По словам заведующего экспозиционно-выставочного отдела Херсонесского музея Павла Хлебовского, художникам необходимо делиться своим творчеством, а самому музею "очень интересно и важно зарядиться этой атмосферой".Лучшие картины, написанные в Севастополе, выставят в Античном театре на Херсонесе 3 сентября. Некоторые работы останутся в здешнем музее-заповедники в качестве подарков.Читайте также на РИА Новости Крым:Русская сказка в Крыму: Билибин и его Батилиман Артефакты "Тавриды": в Керчи представили последние находки археологов

севастополь

херсонес

новые регионы россии

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, культура, херсонес, историко-археологический парк "херсонес таврический", новые регионы россии, новости крыма