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Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2023
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Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T20:24
2023-09-10T20:24
радио "спутник в крыму"
ялта
алексей рачков
крым
цены в крыму
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Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.Он пояснил, что речь идет о жилье в населенных пунктах курортного региона Большая Ялта, который тянется вдоль Черноморского побережья Крыма от Гурзуфа – на востоке до Фороса – на западе.Эксперт отметил, что столь высокая стоимость жилья на полуострове, особенно на Южном берегу, обусловлена уникальным климатом, природными особенностями и наличием моря."Крым – это море, это тепло, это красиво. В России не так много красивых, классных южных городов, поэтому не стоит ждать, что цены "сейчас упадут": решили покупать – покупайте сейчас", – рекомендовал эксперт.Он пояснил, что как только будет восстановлено авиасообщение с Крымом, цены на жилье вырастут еще на 30-40%.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов
https://crimea.ria.ru/20230713/vtorichnoe-zhile-i-novostroyki-v-krymu-chto-polzuetsya-sprosom-1130020373.html
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ялта, алексей рачков, крым, цены в крыму, жилье, жилье в крыму, общество, совет эксперта, новости крыма, юбк
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте

Эксперт Рачков: жилье в Большой Ялте стоит до 300 тысяч рублей за метр и цены будут расти

20:24 10.09.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкКрым. Форос
Крым. Форос - РИА Новости, 1920, 10.09.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.
Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
20:24
Он пояснил, что речь идет о жилье в населенных пунктах курортного региона Большая Ялта, который тянется вдоль Черноморского побережья Крыма от Гурзуфа – на востоке до Фороса – на западе.
"Средняя стоимость жилья в Большой Ялте составляет от 200 до 300 тысяч рублей за метр. Можно встретить объекты с ценником 140-180 тысяч рублей, но по качеству, проекту и планировке такое жилье ближе к "эконому", несмотря на попытки застройщиков презентовать их как комфорт-класс", – сказал Рачков.
Эксперт отметил, что столь высокая стоимость жилья на полуострове, особенно на Южном берегу, обусловлена уникальным климатом, природными особенностями и наличием моря.
"Крым – это море, это тепло, это красиво. В России не так много красивых, классных южных городов, поэтому не стоит ждать, что цены "сейчас упадут": решили покупать – покупайте сейчас", – рекомендовал эксперт.
Он пояснил, что как только будет восстановлено авиасообщение с Крымом, цены на жилье вырастут еще на 30-40%.
Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.
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