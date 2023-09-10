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Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте

Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2023

Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте

Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.09.2023

2023-09-10T20:24

2023-09-10T20:24

2023-09-10T20:24

радио "спутник в крыму"

ялта

алексей рачков

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Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму? Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму? audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.Он пояснил, что речь идет о жилье в населенных пунктах курортного региона Большая Ялта, который тянется вдоль Черноморского побережья Крыма от Гурзуфа – на востоке до Фороса – на западе.Эксперт отметил, что столь высокая стоимость жилья на полуострове, особенно на Южном берегу, обусловлена уникальным климатом, природными особенностями и наличием моря."Крым – это море, это тепло, это красиво. В России не так много красивых, классных южных городов, поэтому не стоит ждать, что цены "сейчас упадут": решили покупать – покупайте сейчас", – рекомендовал эксперт.Он пояснил, что как только будет восстановлено авиасообщение с Крымом, цены на жилье вырастут еще на 30-40%.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов

https://crimea.ria.ru/20230713/vtorichnoe-zhile-i-novostroyki-v-krymu-chto-polzuetsya-sprosom-1130020373.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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