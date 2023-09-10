https://crimea.ria.ru/20230910/zolotye-metry-ekspert-nazval-tseny-na-nedvizhimost-v-yalte-1131273164.html
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте - РИА Новости Крым, 10.09.2023
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.09.2023
2023-09-10T20:24
2023-09-10T20:24
2023-09-10T20:24
радио "спутник в крыму"
ялта
алексей рачков
крым
цены в крыму
жилье
жилье в крыму
общество
совет эксперта
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_0:167:3050:1883_1920x0_80_0_0_264081b20fa0c8e04648d6cdde933aee.jpg
Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
Руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков. Что происходит с ценами на жилье осенью в Крыму?
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым. Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.Он пояснил, что речь идет о жилье в населенных пунктах курортного региона Большая Ялта, который тянется вдоль Черноморского побережья Крыма от Гурзуфа – на востоке до Фороса – на западе.Эксперт отметил, что столь высокая стоимость жилья на полуострове, особенно на Южном берегу, обусловлена уникальным климатом, природными особенностями и наличием моря."Крым – это море, это тепло, это красиво. В России не так много красивых, классных южных городов, поэтому не стоит ждать, что цены "сейчас упадут": решили покупать – покупайте сейчас", – рекомендовал эксперт.Он пояснил, что как только будет восстановлено авиасообщение с Крымом, цены на жилье вырастут еще на 30-40%.Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.Читайте также на РИА Новости Крым:Рынок недвижимости Крыма спасут передовые проекты и "пожизненные" кредиты"Звездный час неликвида": что с рынком недвижимости в КрымуКак купить жилье в ипотеку в Крыму: пошаговая инструкция от специалистов
https://crimea.ria.ru/20230713/vtorichnoe-zhile-i-novostroyki-v-krymu-chto-polzuetsya-sprosom-1130020373.html
ялта
крым
юбк
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/1f/1124358145_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_b5a79a708923f78e61e52f4ea78d061a.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, алексей рачков, крым, цены в крыму, жилье, жилье в крыму, общество, совет эксперта, новости крыма, юбк
Золотые метры: эксперт назвал цены на недвижимость в Ялте
Эксперт Рачков: жилье в Большой Ялте стоит до 300 тысяч рублей за метр и цены будут расти
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости Крым.
Средняя стоимость одного квадратного метра жилья класса "комфорт" на южном побережье полуострова колеблется от 200 до 300 тысяч рублей. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
сообщил руководитель агентства недвижимости Алексей Рачков.
Он пояснил, что речь идет о жилье в населенных пунктах курортного региона Большая Ялта, который тянется вдоль Черноморского побережья Крыма от Гурзуфа – на востоке до Фороса – на западе.
"Средняя стоимость жилья в Большой Ялте составляет от 200 до 300 тысяч рублей за метр. Можно встретить объекты с ценником 140-180 тысяч рублей, но по качеству, проекту и планировке такое жилье ближе к "эконому", несмотря на попытки застройщиков презентовать их как комфорт-класс", – сказал Рачков.
Эксперт отметил, что столь высокая стоимость жилья на полуострове, особенно на Южном берегу, обусловлена уникальным климатом, природными особенностями и наличием моря.
"Крым – это море, это тепло, это красиво. В России не так много красивых, классных южных городов, поэтому не стоит ждать, что цены "сейчас упадут": решили покупать – покупайте сейчас", – рекомендовал эксперт.
Он пояснил, что как только будет восстановлено авиасообщение с Крымом, цены на жилье вырастут еще на 30-40%.
Ранее директор по маркетингу и продажам крымской строительной компании Артур Дубровский заявил, что крымские застройщики лишены классических инструментов регулирования спроса
на жилье в новостройках, в результате чего на региональном рынке недвижимости складывается не самая привлекательная ситуация для покупателей.
Читайте также на РИА Новости Крым: