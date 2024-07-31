Рейтинг@Mail.ru
Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240731/detskie-posobiya-v-krymu---sfr-menyaet-daty-vyplat-v-avguste-1139259505.html
Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе
Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2024
Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе
В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России. РИА Новости Крым, 31.07.2024
2024-07-31T10:02
2024-07-31T10:02
соцзащита
отделение социального фонда россии по республике крым
крым
общество
новости крыма
пособия и выплаты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374717_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_396c70a4927a46f33d56834050744714.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России."В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику", - пояснили в пресс-службе.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям - 8 числа."Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки Почты Крыма с 1 по 25 августа. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении", - уточняется в релизе.С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуНазван размер материнского капитала после индексацииМногодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – Госдума
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/02/0f/1122374717_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_a4a0444aaa9c16f898c12f54cc2c3012.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
соцзащита, отделение социального фонда россии по республике крым, крым, общество, новости крыма, пособия и выплаты
Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе

Социальный фонд представил график выплат детских пособий в Крыму на август

10:02 31.07.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 31.07.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России.
"В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику", - пояснили в пресс-службе.
Так, 2 августа в течение дня на счета получателей поступят единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам, выплата на первого ребенка до трех лет, пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям, пособие на ребенка военнослужащего по призыву.
Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям - 8 числа.
"Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки Почты Крыма с 1 по 25 августа. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении", - уточняется в релизе.
С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в Крыму
Назван размер материнского капитала после индексации
Многодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – Госдума
 
СоцзащитаОтделение Социального фонда России по Республике КрымКрымОбществоНовости КрымаПособия и выплаты
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:25Найдено тело еще одной погибшей при прорыве дамбы в Карелии
11:07Запрет на экспорт бензина в России продлен
11:02На севере Крыма 13 аварий на сетях - Джанкой без воды
10:44Крымчане выступили единым фронтов в поддержке СВО - Нимченко
10:35Путин подписал указ о выплате контрактникам на СВО по 400 тысяч рублей
10:02Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе
09:42Герой России спрогнозировал судьбу американских F-16 на поле боя
09:24Россия начала третий этап нестратегических ядерных учений
09:20"Новый Херсонес" в первый день работы посетили более 20 тысяч гостей
09:12Ситуация на Крымском мосту на утро среды: растет очередь
09:08Крым может стать здравницей для участников СВО и их семей со всей России
08:44Не только арбузы: что поставляют в Крым из новых регионов
08:26Где в Севастополе не будет света в среду: график отключений
08:02Что ожидает Ближний Восток после убийства главы политбюро ХАМАС
07:5119 беспилотников ВСУ сбиты над Крымом и пятью областями России
07:42В минсельхозе Крыма объяснили причины снижения урожая зерновых
07:24В Иране убит глава политбюро палестинского движения ХАМАС
06:58Герой России ответил на вопрос о завершении СВО
06:41Очередной космический удар – к Земле идет новая магнитная буря
06:12Кандидат в сенаторы от Крыма Нимченко назвал ключевые задачи на посту
Лента новостейМолния