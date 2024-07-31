https://crimea.ria.ru/20240731/detskie-posobiya-v-krymu---sfr-menyaet-daty-vyplat-v-avguste-1139259505.html

Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе

Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе - РИА Новости Крым, 31.07.2024

Детские пособия в Крыму - СФР меняет даты выплат в августе

В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России. РИА Новости Крым, 31.07.2024

2024-07-31T10:02

2024-07-31T10:02

2024-07-31T10:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости Крым. В августе крымчане получат детские выплаты по иному графику. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Соцфонда России."В Республике Крым период выплаты детских пособий по линии Социального фонда начинается с 3 числа каждого месяца. В августе 3 число выпадает на выходной день, поэтому республиканское Отделение СФР произведет выплаты по иному графику", - пояснили в пресс-службе.Ежемесячная выплата из средств материнского капитала будет перечислена 5 августа. Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет работающим родителям - 8 числа."Гражданам, которые получают пособия через отделения почтовой связи, выплаты будут производиться в соответствии с графиком доставки Почты Крыма с 1 по 25 августа. Дату выплаты можно уточнить в своем почтовом отделении", - уточняется в релизе.С августа в РФ вступает в силу новая норма, по которой в некоторых случаях назначение выплаты единого пособия на детей до 17 лет разрешено по месту временной регистрации или фактического проживания заявителя. Это значит, семьям, временно проживающим в другом городе, больше не нужно оформлять сложные документы, подтверждающие место жительства. Достаточно, например, договора найма жилья или справки с места работы.Читайте также на РИА Новости Крым:Красная печать в свидетельстве о рождении: как поставить в КрымуНазван размер материнского капитала после индексацииМногодетным семьям продлили выплаты по 450 тысяч – Госдума

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