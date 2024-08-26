Рейтинг@Mail.ru
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки - РИА Новости Крым, 26.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240826/den-znaniy-v-sevastopole---kak-proydut-lineyki-1139877654.html
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки - РИА Новости Крым, 26.08.2024
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:54
2024-08-26T12:54
школа
севастополь
образование в крыму и севастополе
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111513/32/1115133299_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_ca7f6ae50139f7c6c82478db108d9efa.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства.На заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентябряВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111513/32/1115133299_57:0:968:683_1920x0_80_0_0_00393f7af82bff4ed7a2960326c6c6c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
школа, севастополь, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки

В Севастополе линейки на День знаний пройдут только для первых и 11-х классов - власти

12:54 26.08.2024
 
© РИА Новости Крым . Александр ПолегенькоДень знаний в гимназии №9 в Симферополе
День знаний в гимназии №9 в Симферополе - РИА Новости, 1920, 26.08.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства.
"На аппаратном совещании правительства Севастополя под председательством губернатора Михаила Развожаева принято решение провести линейки 1 сентября только для первых и одиннадцатых классов в целях соблюдения мер безопасности", - говорится в сообщении
На заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах, добавили в пресс-службе.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентября
В школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасности
Снова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат
 
ШколаСевастопольОбразование в Крыму и СевастополеБезопасность Республики Крым и СевастополяНовости КрымаКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:37Ливни и грозы надвигаются на Крым – объявлено затяжное штормовое
14:27Беспилотники ВСУ сбиты над Черным морем и в Курской области
14:08Аксенов назначил врио министра чрезвычайных ситуаций Крыма
14:02Украл деньги и драгоценности на 3,7 млн: в Алуште осужден мужчина
13:33Средства ПВО России сбили реактивные снаряды HIMARS и авиабомбу Hammer
13:30На нефтезаводе в Омской области тушат пожар
13:27Почти 2000 боевиков потеряли ВСУ за сутки
13:22Новый корабль-носитель "Калибров" принят в состав ВМФ России
13:15Крымский мост сейчас: очередь выросла почти в три раза
12:54День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
12:44Ответ на вторжение ВСУ в Курскую область обязательно будет – Кремль
12:32Доходы бюджета РФ выросли на треть за семь месяцев
12:16Путин призвал ЦБ и кабмин эффективнее бороться с и инфляцией
12:09ВВП России за полгода прибавил более чем 4% – Путин
12:05ВС России нанесли массированный удар по критическим объектам на Украине
11:44Пляжи Ялты закрыли для купания
11:40Шебекино снова под обстрелом ВСУ: ранены два человека
11:39Россия экспортирует 10% произведенных вин
11:32Как тушат масштабный пожар под Феодосией
11:17За неделю в Севастополе на воде погибли трое человек
Лента новостейМолния