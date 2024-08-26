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День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки - РИА Новости Крым, 26.08.2024
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 26.08.2024
2024-08-26T12:54
2024-08-26T12:54
2024-08-26T12:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства.На заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентябряВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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школа, севастополь, образование в крыму и севастополе, безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым
День знаний в Севастополе - как пройдут линейки
В Севастополе линейки на День знаний пройдут только для первых и 11-х классов - власти