https://crimea.ria.ru/20240826/den-znaniy-v-sevastopole---kak-proydut-lineyki-1139877654.html

День знаний в Севастополе - как пройдут линейки

День знаний в Севастополе - как пройдут линейки - РИА Новости Крым, 26.08.2024

День знаний в Севастополе - как пройдут линейки

В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости Крым, 26.08.2024

2024-08-26T12:54

2024-08-26T12:54

2024-08-26T12:54

школа

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости Крым. В Севастополе линейки в День знаний пройдут только для первых и 11-х классов. Такое решение приняли власти города, сообщает пресс-служба правительства.На заседании оперативного штаба будет принято решение о возможности провести линейки в школьных дворах, добавили в пресс-службе.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферопольском районе откроют семь новых детских садов к 1 сентябряВ школах Белгорода вводят ограничения и тренировки по безопасностиСнова в школу: как подготовить ребенка к учебе без лишних трат

севастополь

крым

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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