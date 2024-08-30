https://crimea.ria.ru/20240830/6-i-7-sentyabrya-obyavleny-v-sevastopole-neuchebnymi-dnyami-1140002858.html

6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями

6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями - РИА Новости Крым, 30.08.2024

6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями

6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями в связи с проведением выборов, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 30.08.2024

2024-08-30T14:01

2024-08-30T14:01

2024-08-30T14:01

единый день голосования - 2024

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями в связи с проведением выборов, сообщили в пресс-службе правительства региона.С 6 по 8 сентября состоятся основные дни голосования на выборах депутатов в Законодательное Собрание.По данным правительства Севастополя, руководителям школ, колледжей и учреждений дополнительного образования направлен соответствующий приказ департамента науки и образования.Детские сады будут работать в штатном режиме, так как на их территории избирательные участки не расположены, добавили в пресс-службе.На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное Собрание Севастополя оборудованы убежища, сообщила ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. По ее словам, все участки полностью обследованы и соответствуют нормам противопожарной безопасности и антитеррористической укрепленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборахВ Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборыСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам

севастополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

единый день голосования - 2024, новости, севастополь, школа, учебный год