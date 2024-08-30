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6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями - РИА Новости Крым, 30.08.2024
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6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями
6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями - РИА Новости Крым, 30.08.2024
6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями
6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями в связи с проведением выборов, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 30.08.2024
2024-08-30T14:01
2024-08-30T14:01
единый день голосования - 2024
новости
севастополь
школа
учебный год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями в связи с проведением выборов, сообщили в пресс-службе правительства региона.С 6 по 8 сентября состоятся основные дни голосования на выборах депутатов в Законодательное Собрание.По данным правительства Севастополя, руководителям школ, колледжей и учреждений дополнительного образования направлен соответствующий приказ департамента науки и образования.Детские сады будут работать в штатном режиме, так как на их территории избирательные участки не расположены, добавили в пресс-службе.На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное Собрание Севастополя оборудованы убежища, сообщила ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. По ее словам, все участки полностью обследованы и соответствуют нормам противопожарной безопасности и антитеррористической укрепленности.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму определили около 150 мест для придомового голосования на выборахВ Крыму 97 кандидатам отказали в регистрации на местные выборыСамая масштабная кампания: в Крыму оценил готовность региона к выборам
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РИА Новости Крым
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5
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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единый день голосования - 2024, новости, севастополь, школа, учебный год
6 и 7 сентября объявлены в Севастополе неучебными днями

6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями – правительство

14:01 30.08.2024
 
© РИА Новости . Сергей Ещенко / Перейти в фотобанкПустой школьный класс
Пустой школьный класс - РИА Новости, 1920, 30.08.2024
© РИА Новости . Сергей Ещенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 авг – РИА Новости Крым. 6 и 7 сентября в Севастополе объявлены неучебными днями в связи с проведением выборов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
С 6 по 8 сентября состоятся основные дни голосования на выборах депутатов в Законодательное Собрание.

"Школы, СПО и учреждения дополнительного образования – места, в которых действует особый пропускной режим. Поэтому, чтобы соблюсти его и не мешать учебному процессу, принято решение объявить 6 и 7 сентября неучебными днями", – говорится в сообщении.

По данным правительства Севастополя, руководителям школ, колледжей и учреждений дополнительного образования направлен соответствующий приказ департамента науки и образования.
Детские сады будут работать в штатном режиме, так как на их территории избирательные участки не расположены, добавили в пресс-службе.
На всех избирательных участках для досрочного голосования в Законодательное Собрание Севастополя оборудованы убежища, сообщила ранее председатель Севастопольской городской избирательной комиссии Нина Фаустова. По ее словам, все участки полностью обследованы и соответствуют нормам противопожарной безопасности и антитеррористической укрепленности.
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Единый день голосования - 2024НовостиСевастопольШколаУчебный год
 
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