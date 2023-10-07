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Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму

Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 07.10.2023

Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму

Знаменитой сосне Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма, около полутора тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Никитского... РИА Новости Крым, 07.10.2023

2023-10-07T19:36

2023-10-07T19:36

2023-10-07T19:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Знаменитой сосне Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма, около полутора тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Никитского ботанического сада, которые провели исследование в рамках соглашения о сотрудничестве с "Заповедным Крымом".Отмечается, что споры о возрасте старожила ведутся не первый год. Раньше было принято считать, что дереву не более 600 лет, поскольку обычно представители этого вида деревьев живут живет в среднем 500-600 лет – чем ближе к морю, тем меньше продолжительность жизни. Ученые ботсада провели исследование ствола сосны по методике директора ботсада Юрия Плугатаря и доказали, что это дерево намного старше."По методике Юрия Плугатаря ход роста деревьев сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 метра показывает, что в оптимальных условиях (экотоп) в возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 170 см. Параметры измеренного нами образца составили: 6 метров - окружность ствола, 186 сантиметров - диаметр ствола. Исходя из расчетов по формуле, возраст измеряемой сосны Крымской (Палласа) составил 1500 лет", - отметили в "Заповедном Крыме".Сейчас сотрудники заповедника ждут официального заключения проделанной работы, чтобы установить возможную погрешность в расчетах.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, фгбу "заповедный крым", никитский ботанический сад, природа, экология, наука в крыму: открытия и изобретения, сосна палласа в крыму, общество, новости крыма