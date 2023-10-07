https://crimea.ria.ru/20231007/uchenye-ustanovili-vozrast-sosny-pallasa-u-podnozhiya-gory-ay-petri-v-krymu-1131919826.html
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму - РИА Новости Крым, 07.10.2023
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
Знаменитой сосне Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма, около полутора тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Никитского... РИА Новости Крым, 07.10.2023
2023-10-07T19:36
2023-10-07T19:36
2023-10-07T19:36
крым
фгбу "заповедный крым"
никитский ботанический сад
природа
экология
наука в крыму: открытия и изобретения
сосна палласа в крыму
общество
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131919710_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_2c1ea785ba4ba26b60e25ffb4023062a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Знаменитой сосне Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма, около полутора тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Никитского ботанического сада, которые провели исследование в рамках соглашения о сотрудничестве с "Заповедным Крымом".Отмечается, что споры о возрасте старожила ведутся не первый год. Раньше было принято считать, что дереву не более 600 лет, поскольку обычно представители этого вида деревьев живут живет в среднем 500-600 лет – чем ближе к морю, тем меньше продолжительность жизни. Ученые ботсада провели исследование ствола сосны по методике директора ботсада Юрия Плугатаря и доказали, что это дерево намного старше."По методике Юрия Плугатаря ход роста деревьев сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 метра показывает, что в оптимальных условиях (экотоп) в возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 170 см. Параметры измеренного нами образца составили: 6 метров - окружность ствола, 186 сантиметров - диаметр ствола. Исходя из расчетов по формуле, возраст измеряемой сосны Крымской (Палласа) составил 1500 лет", - отметили в "Заповедном Крыме".Сейчас сотрудники заповедника ждут официального заключения проделанной работы, чтобы установить возможную погрешность в расчетах.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/07/1131919710_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_05f43f7179edbf7fd3bf8192bfc05ffe.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, фгбу "заповедный крым", никитский ботанический сад, природа, экология, наука в крыму: открытия и изобретения, сосна палласа в крыму, общество, новости крыма
Ученые установили возраст сосны Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму
Сосне Палласа у подножия горы Ай-Петри в Крыму около 1,5 тысяч лет – ученые
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 окт – РИА Новости Крым. Знаменитой сосне Палласа, которая растет у подножия горы Ай-Петри на Южном берегу Крыма, около полутора тысяч лет. К такому выводу пришли ученые Никитского ботанического сада, которые провели исследование в рамках соглашения о сотрудничестве с "Заповедным Крымом".
"В Ялтинском горнолесном заповеднике произошло поистине сенсационное событие! Был установлен возраст сосны Крымской (Палласа) произрастающей у подножия горы Ай-Петри. По предварительным данным, возраст дерева составляет около 1500 лет!" - отмечается в сообщении "Заповедного Крыма".
Отмечается, что споры о возрасте старожила ведутся не первый год. Раньше было принято считать, что дереву не более 600 лет, поскольку обычно представители этого вида деревьев живут живет в среднем 500-600 лет – чем ближе к морю, тем меньше продолжительность жизни. Ученые ботсада провели исследование ствола сосны по методике директора ботсада Юрия Плугатаря и доказали, что это дерево намного старше.
"По методике Юрия Плугатаря ход роста деревьев сосны крымской по диаметру ствола на высоте 1,3 метра показывает, что в оптимальных условиях (экотоп) в возрасте 500 лет деревья будут иметь диаметр 170 см. Параметры измеренного нами образца составили: 6 метров - окружность ствола, 186 сантиметров - диаметр ствола. Исходя из расчетов по формуле, возраст измеряемой сосны Крымской (Палласа) составил 1500 лет", - отметили в "Заповедном Крыме".
Сейчас сотрудники заповедника ждут официального заключения проделанной работы, чтобы установить возможную погрешность в расчетах.