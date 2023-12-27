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В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет - РИА Новости Крым, 27.12.2023
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В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет
В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет - РИА Новости Крым, 27.12.2023
В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет
В Крыму успешно развивается сыроварение, год от года растут объемы производства различных сыров. Об этом в комментарии журналистам рассказала первый замминистра РИА Новости Крым, 27.12.2023
2023-12-27T16:55
2023-12-27T16:55
сельское хозяйство
крымские сыры
алиме зарединова
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экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму успешно развивается сыроварение, год от года растут объемы производства различных сыров. Об этом в комментарии журналистам рассказала первый замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.По ее словам, явная тенденция к росту говорит о том, что крымская сырная продукция пользуется спросом."Сыры - это экспортоориентированный продукт, поэтому крымские производители увеличивают объемы и линейку сыров, чтобы можно было экспортировать", - сказала первый замминистра. Она отметила, что наибольшее количество экспорта приходится на Республику Беларусь, а также на страны Ближнего Востока.Благодаря господдержке и работе различных структур поддержки экспорта, крымские производители могут бесплатно участвовать в выставках, ярмарках, чтобы показывать свою продукцию. Так, продовольственная выставка в Абу-Даби показала, что крымская продукция пользуется спросом. И, возможно, станет поводом для заключения серьезных контрактов, обозначила Зарединова.Как ранее сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук, крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве.За последние два года в России значительно увеличился объем собственного производства сыров, отрасль динамично развивается. Читайте также на РИА Новости Крым:С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России""Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе КрымаВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла
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сельское хозяйство, крымские сыры, алиме зарединова, новости крыма, крым, экономика, минсельхоз крыма
В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет

Минсельхоз: за десять месяцев в Крыму произведено 2,8 тысяч тонн различных сыров

16:55 27.12.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 27.12.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму успешно развивается сыроварение, год от года растут объемы производства различных сыров. Об этом в комментарии журналистам рассказала первый замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.
"Производство сыров в Крыму развивается очень успешно. Так, если в 2014 году общий объем производства различных сыров достигал 900 тонн, то в 2022 году - уже 1900 тонн. В текущем году только за десять месяцев объем производства уже 2,8 тысяч тонн", - сообщила Зарединова.
По ее словам, явная тенденция к росту говорит о том, что крымская сырная продукция пользуется спросом.
"Сыры - это экспортоориентированный продукт, поэтому крымские производители увеличивают объемы и линейку сыров, чтобы можно было экспортировать", - сказала первый замминистра.
Она отметила, что наибольшее количество экспорта приходится на Республику Беларусь, а также на страны Ближнего Востока.
Благодаря господдержке и работе различных структур поддержки экспорта, крымские производители могут бесплатно участвовать в выставках, ярмарках, чтобы показывать свою продукцию. Так, продовольственная выставка в Абу-Даби показала, что крымская продукция пользуется спросом. И, возможно, станет поводом для заключения серьезных контрактов, обозначила Зарединова.
Как ранее сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук, крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве.
За последние два года в России значительно увеличился объем собственного производства сыров, отрасль динамично развивается.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Сельское хозяйствоКрымские сырыАлиме ЗарединоваНовости КрымаКрымЭкономикаМинсельхоз Крыма
 
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