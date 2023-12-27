https://crimea.ria.ru/20231227/v-krymu-obemy-proizvodstva-syrov-vyrosli-v-tri-raza-za-9-let-1133844056.html

В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет

В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет - РИА Новости Крым, 27.12.2023

В Крыму объемы производства сыров выросли в три раза за 9 лет

В Крыму успешно развивается сыроварение, год от года растут объемы производства различных сыров. Об этом в комментарии журналистам рассказала первый замминистра РИА Новости Крым, 27.12.2023

2023-12-27T16:55

2023-12-27T16:55

2023-12-27T16:55

сельское хозяйство

крымские сыры

алиме зарединова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 дек – РИА Новости Крым. В Крыму успешно развивается сыроварение, год от года растут объемы производства различных сыров. Об этом в комментарии журналистам рассказала первый замминистра сельского хозяйства РК Алиме Зарединова.По ее словам, явная тенденция к росту говорит о том, что крымская сырная продукция пользуется спросом."Сыры - это экспортоориентированный продукт, поэтому крымские производители увеличивают объемы и линейку сыров, чтобы можно было экспортировать", - сказала первый замминистра. Она отметила, что наибольшее количество экспорта приходится на Республику Беларусь, а также на страны Ближнего Востока.Благодаря господдержке и работе различных структур поддержки экспорта, крымские производители могут бесплатно участвовать в выставках, ярмарках, чтобы показывать свою продукцию. Так, продовольственная выставка в Абу-Даби показала, что крымская продукция пользуется спросом. И, возможно, станет поводом для заключения серьезных контрактов, обозначила Зарединова.Как ранее сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук, крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве.За последние два года в России значительно увеличился объем собственного производства сыров, отрасль динамично развивается. Читайте также на РИА Новости Крым:С лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России""Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе КрымаВ Крыму стали производить больше соков, молочки и растительного масла

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сельское хозяйство, крымские сыры, алиме зарединова, новости крыма, крым, экономика, минсельхоз крыма