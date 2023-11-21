https://crimea.ria.ru/20231121/krymskie-syry-vzyali-zoloto-na-mezhdunarodnom-konkurse-1132950052.html

Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе

Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 21.11.2023

Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе

Крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве... РИА Новости Крым, 21.11.2023

2023-11-21T19:23

2023-11-21T19:23

2023-11-21T19:23

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крымские сыры

международный конкурс пищевой продукции "гарантия качества"

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве. Об этом сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.Всего дегустационная комиссия проверила более тысячи образцов молочной, хлебобулочной, мясной, кондитерской и другой пищевой продукции со всей России. Лучшими признаны в том числе четыре вида крымского сыра, еще один отмечен дипломом качества.По его словам, всего в Крыму работает около десяти больших молокоперерабатывающих и маленьких сыроваренных предприятий, которые за девять лет в составе России вдвое увеличили производство. В этом году молокозаводы республики произвели 2,4 тысячи тонн сыров.Конкурс "Гарантия качества" ежегодно проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова. В этом году участие приняли больше сотни предприятий пищевой промышленности и торговых организаций из 38 регионов России и Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуостроваС лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"

https://crimea.ria.ru/20231016/nam-ne-khvataet-syrya-kak-rabotaet-molokozavod-na-severo-zapade-kryma-1132128542.html

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крым, минсельхоз крыма, общество, андрей савчук, пищевая промышленность, новости крыма, москва, крымские сыры, международный конкурс пищевой продукции "гарантия качества"