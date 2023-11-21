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Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 21.11.2023
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Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе
Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе - РИА Новости Крым, 21.11.2023
Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе
Крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве... РИА Новости Крым, 21.11.2023
2023-11-21T19:23
2023-11-21T19:23
крым
минсельхоз крыма
общество
андрей савчук
пищевая промышленность
новости крыма
москва
крымские сыры
международный конкурс пищевой продукции "гарантия качества"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве. Об этом сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.Всего дегустационная комиссия проверила более тысячи образцов молочной, хлебобулочной, мясной, кондитерской и другой пищевой продукции со всей России. Лучшими признаны в том числе четыре вида крымского сыра, еще один отмечен дипломом качества.По его словам, всего в Крыму работает около десяти больших молокоперерабатывающих и маленьких сыроваренных предприятий, которые за девять лет в составе России вдвое увеличили производство. В этом году молокозаводы республики произвели 2,4 тысячи тонн сыров.Конкурс "Гарантия качества" ежегодно проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова. В этом году участие приняли больше сотни предприятий пищевой промышленности и торговых организаций из 38 регионов России и Казахстана.Читайте также на РИА Новости Крым:Как выбрать вкусный сыр - советы экспертаАссоциация кулинаров Крыма раскрыла список вкуснейших блюд полуостроваС лавандой и травами: сыр с крымской пропиской едет на "Вкусы России"
https://crimea.ria.ru/20231016/nam-ne-khvataet-syrya-kak-rabotaet-molokozavod-na-severo-zapade-kryma-1132128542.html
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крым, минсельхоз крыма, общество, андрей савчук, пищевая промышленность, новости крыма, москва, крымские сыры, международный конкурс пищевой продукции "гарантия качества"
Крымские сыры взяли золото на международном конкурсе

Крымские сыровары завоевали золотые медали на международном конкурсе "Гарантия качества"

19:23 21.11.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевСыр
Сыр - РИА Новости, 1920, 21.11.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя - РИА Новости Крым. Крымские сыры отмечены золотом и дипломом качества на крупнейшем Международном конкурсе пищевой продукции "Гарантия качества-2023", который проходил в Москве. Об этом сообщил глава республиканского минсельхоза Андрей Савчук.
Всего дегустационная комиссия проверила более тысячи образцов молочной, хлебобулочной, мясной, кондитерской и другой пищевой продукции со всей России. Лучшими признаны в том числе четыре вида крымского сыра, еще один отмечен дипломом качества.
"Золотые медали получили "Крымский Камамбер", плавленый пастообразный "Янтарь", твердый "Пармезан", творожный сыр "Сливочный" и сырок творожный в глазури "С ванилином". Полутвердый сыр "С вялеными томатами" отмечен дипломом качества", - перечислил министр.
По его словам, всего в Крыму работает около десяти больших молокоперерабатывающих и маленьких сыроваренных предприятий, которые за девять лет в составе России вдвое увеличили производство. В этом году молокозаводы республики произвели 2,4 тысячи тонн сыров.
Конкурс "Гарантия качества" ежегодно проводится Федеральным научным центром пищевых систем им. В. М. Горбатова. В этом году участие приняли больше сотни предприятий пищевой промышленности и торговых организаций из 38 регионов России и Казахстана.
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КрымМинсельхоз КрымаОбществоАндрей СавчукПищевая промышленностьНовости КрымаМоскваКрымские сырыМеждународный конкурс пищевой продукции "Гарантия качества"
 
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