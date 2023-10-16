https://crimea.ria.ru/20231016/nam-ne-khvataet-syrya-kak-rabotaet-molokozavod-na-severo-zapade-kryma-1132128542.html

"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма

"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма - РИА Новости Крым, 16.10.2023

"Нам не хватает сырья": как работает молокозавод на северо-западе Крыма

На северо-западе Крыма находится молокозавод, который одним из первых в регионе наладил сотрудничество с фермерскими хозяйствами на новых территориях. Сегодня... РИА Новости Крым, 16.10.2023

2023-10-16T20:16

2023-10-16T20:16

2023-10-16T20:17

крым

продовольственная безопасность крыма

раздольненский район крыма

новости крыма

молоко

минсельхоз крыма

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0a/10/1132128430_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_d016796f83a52d14c16d7508b19f7c02.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 окт - РИА Новости Крым. На северо-западе Крыма находится молокозавод, который одним из первых в регионе наладил сотрудничество с фермерскими хозяйствами на новых территориях. Сегодня это предприятие покупает в Запорожской и Херсонской областях до 600 тонн цельного молока в месяц и еще 400 тонн обезжиренного, что составляет почти 60 процентов от общего объема молока, перерабатываемого на предприятии.Растут объемы и ассортиментТак, по информации профильного ведомства, за восемь лет в регионе увеличились объемы производства молока в два с половиной раза, сливочного масла в два раза и кисломолочных продуктов в четыре раза. Ежедневно молокозаводы выпускают широкий ассортимент продукции: молоко, кефир, сметану, йогурт, творог, сыры.Одно из крупнейших таких предприятий находится в Раздольненском районе полуострова. Здесь выпускают около 200 видов продукции. Все натуральное, высокого качества.По его словам, государство не остается в стороне – помогло маркировкой, потому что "не каждое предприятие может заплатить за нее полтора-два миллиона", теперь вот помогает с закупкой молока. Недавно на завод приобрели новое маслообразовательное оборудование, планируют приобрести новую линию пет-бутылки и новые творожные баропрессы.За три с половиной года предприятие, которое возглавляет Купрадзе, завоевало 24 золотых медали мирового уровня. На предприятии не применяют никаких химических составов, даже красителей. В йогурты добавляют исключительно натуральные наполнители – варенье из фруктов и ягод. Есть халяльная и кошерная продукция.Молоко с ферм и подворий"Молоко приходит утром на молоковозах. И с фермерских хозяйств, и с частных подворий. Его сортируют и готовят к дальнейшей переработке", – вводит в курс дела главный технолог Лариса Шаповалова, показывая производственный цех, где вкусно пахнет манной кашей.Прежде чем молоко попадает на завод, оно проходит лабораторный контроль – специалисты снимают все показатели безопасности молока: кислотность, температуру, плотность, жир, следят, чтобы не было антибиотиков и других примесей. Молоко должно быть по всем показателям чистым и пригодным для пищи, объясняет технолог. После тестирования сырье поступает в емкости для хранения, где охлаждается дополнительно. Нормализуется и стандартизируется. Оно должно быть всегда одинакового качества – плотным, с высоким содержанием белка.За сутки завод выпускает 18-20 тонн продукции. Заводчане признаются: особой популярностью у потребителей пользуются крымские фруктовые йогурты, творог и сливочное масло. Последнее часто получает "золото" на различных конкурсах.Готовая выпущенная продукция также проходит лабораторный контроль. А затем уже отправляется на склады фасовки, где доохлаждается в камере созревания, чтобы позже переместиться в распределительный центр – большие холодильные камеры.Крымская молочная и кисломолочная продукция развозится по Крыму, идет на Кубань и на новые территории – в Мариуполь, Мелитополь, Геническ, Бердянск. На материк часто отправляют масло, сухое молоко, сыр и глазированные сырки.Государство помогает заводам"Уже несколько лет подряд у нас есть возможность поддерживать молочное производство. Раньше субсидировали только производителей, а сейчас мы предоставляем господдержку и переработчикам молока. Всем молокоперерабатывающим предприятиям, которые показывают рост производства продукции, предоставляем субсидию на стимулирование: чем больше производят продукции, тем больший объем финансирования они могут получить", – прокомментировала первый заместитель министра сельского хозяйства Крыма Алиме Зарединова.Также она отметила, что в текущем году на это направление было предусмотрено 55 миллионов рублей. Все средства распределены.По данным регионального минсельхоза, в молокоперерабатывающей сфере в Крыму работают больше 20 компаний, десять из которых – предприятия среднего и малого предпринимательства, они производят 90 % всей молочной продукции в республике. Остальные – это микропредприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:Янтарные сады: где в Крыму делают вкусный сокКаким будет урожай персиков: в Крыму стартовала уборка ранних сортовУ Крыма нет конкурентов в продовольственной отрасли – минсельхоз

https://crimea.ria.ru/20230831/nebyvalyy-urozhay-krym-obnovil-absolyutnyy-rekord-po-sboru-zernovykh-1131063413.html

крым

раздольненский район крыма

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Ирина Мезенцева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/0f/1127000693_0:3:354:357_100x100_80_0_0_3ed5148baf02d41020095f9d4ad7764c.jpg

крым, продовольственная безопасность крыма, раздольненский район крыма, новости крыма, молоко, минсельхоз крыма, экономика