https://crimea.ria.ru/20231017/v-krymu-fsb-zaderzhala-ukrainskogo-agenta-1132135264.html

В Крыму ФСБ задержала украинского агента

В Крыму ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 17.10.2023

В Крыму ФСБ задержала украинского агента

Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ... РИА Новости Крым, 17.10.2023

2023-10-17T10:23

2023-10-17T10:23

2023-10-17T10:23

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)

безопасность республики крым и севастополя

новости крыма

крым

задержание в крыму агента сбу

сбу (служба безопасности украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ пишет РИА Новости."Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.Ранее сообщалось, что житель Крыма получил восемь лет лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента украинской разведки задержали в СевастополеЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовкеЗадержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины)