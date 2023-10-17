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В Крыму ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 17.10.2023
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В Крыму ФСБ задержала украинского агента
В Крыму ФСБ задержала украинского агента - РИА Новости Крым, 17.10.2023
В Крыму ФСБ задержала украинского агента
Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ... РИА Новости Крым, 17.10.2023
2023-10-17T10:23
2023-10-17T10:23
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
безопасность республики крым и севастополя
новости крыма
крым
задержание в крыму агента сбу
сбу (служба безопасности украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ пишет РИА Новости."Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.Ранее сообщалось, что житель Крыма получил восемь лет лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.Читайте также на РИА Новости Крым:Агента украинской разведки задержали в СевастополеЗадержанный в Крыму информатор СБУ рассказал о своей вербовкеЗадержанный в Крыму агент рассказал, как готовил теракт против Аксенова
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РИА Новости Крым
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фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), безопасность республики крым и севастополя, новости крыма, крым, задержание в крыму агента сбу, сбу (служба безопасности украины)
В Крыму ФСБ задержала украинского агента

ФСБ: в Крыму за сотрудничество с СБУ задержан житель Бахчисарайского района

10:23 17.10.2023
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 17.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 окт – РИА Новости Крым. Спецслужбы задержали в Крыму мужчину, который сотрудничал с СБУ – он передавал украинской стороне данные об обстановке в регионе. Об этом со ссылкой на ФСБ РФ пишет РИА Новости.
"Федеральной службой безопасности задержан гражданин России, подозреваемый в сотрудничестве на конфиденциальной основе со спецслужбами Украины", - говорится в сообщении.
Установлено, что 48-летний житель Бахчисарайского района передавал сотрудникам СБУ, информацию о "социально-политической, экономической и военной обстановке на полуострове".
Более того, крымчанин организовывал в регионе схроны с боеприпасами. Мужчину задержали, когда он доставал из тайника пакет со взрывным устройством.
Ранее сообщалось, что житель Крыма получил восемь лет лишения свободы за приготовления к государственной измене и участие в работе террористической организации.
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