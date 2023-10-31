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В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
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В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ
В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ - РИА Новости Крым, 31.10.2023
В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ
За попыткой убийства экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Крыму стоят украинские спецслужбы, задержан координатор покушения – 46-летний житель... РИА Новости Крым, 31.10.2023
2023-10-31T13:53
2023-10-31T14:03
олег царев
фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации)
новости
безопасность республики крым и севастополя
безопасность
политика
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ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За попыткой убийства экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Крыму стоят украинские спецслужбы, задержан координатор покушения – 46-летний житель Ялты. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.Как отметили в ведомстве, согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за политиком.Силовики задержали подозреваемого, он дал признательные показания.Также силовики нашли оборудованный злоумышленником тайник со средствами поражения, которые мужчина применил при покушении.В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.В ФСБ добавили, что в отношении политика и его семьи приняты необходимые меры безопасности. Угрозы жизни экс-депутата нет, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.Покушение на Олега Царева совершено в ночь на 27 октября. Инцидент произошел около полуночи в Ялте на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли, он потерял много крови.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".Читайте также на РИА Новости Крым:Кто стоит за покушением на Олега Царева – сенатор РФЧто произошло с бывшим депутатом Рады Олегом Царевым в ЯлтеОлег Царев: кто он и чем известен
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Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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олег царев, фсб рф (федеральная служба безопасности российской федерации), новости, безопасность республики крым и севастополя, безопасность, политика, происшествия, новости, ялта, сбу (служба безопасности украины)
В Крыму задержан координатор покушения на Олега Царева – ФСБ

ФСБ: в Крыму задержали координатора покушения на экс-депутата Верховной рады Царева

13:53 31.10.2023 (обновлено: 14:03 31.10.2023)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 31.10.2023
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости Крым. За попыткой убийства экс-депутата Верховной рады Украины Олега Царева в Крыму стоят украинские спецслужбы, задержан координатор покушения – 46-летний житель Ялты. Об этом сообщает центр общественных связей ФСБ России.
"В ходе проведения неотложных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий получены неопровержимые доказательства причастности к организации данного преступления украинских спецслужб, свидетельствующие об использовании ими методов, сравнимых с деятельностью международных террористических структур", – говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева является 46-летиий гражданин России, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за политиком.
Силовики задержали подозреваемого, он дал признательные показания.
Также силовики нашли оборудованный злоумышленником тайник со средствами поражения, которые мужчина применил при покушении.
В ходе обыска по месту проживания задержанного обнаружено готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Царева, схемы подходов к местам его проживания и работы.
В ФСБ добавили, что в отношении политика и его семьи приняты необходимые меры безопасности. Угрозы жизни экс-депутата нет, его состояние медики оценивают как удовлетворительное.
"Целенаправленная работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается", - заключили в ЦОС.
Покушение на Олега Царева совершено в ночь на 27 октября. Инцидент произошел около полуночи в Ялте на территории санатория, где проживает политик. В него дважды стреляли, он потерял много крови.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля".
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