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Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T19:35
2023-12-15T19:36
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
министерство обороны рф
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, два дрона ВСУ были сбиты при попытке атаковать регион в 17.30. Около 18.40 пресечена очередная попытка ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ
курская область
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РИА Новости Крым
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96
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, министерство обороны рф, новости, пво
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ

Силы ПВО сбили над Курской областью еще четыре украинских беспилотника

19:35 15.12.2023 (обновлено: 19:36 15.12.2023)
 
© РИА Новости КрымБПЛА
БПЛА - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, два дрона ВСУ были сбиты при попытке атаковать регион в 17.30.
Около 18.40 пресечена очередная попытка ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.
"Дежурными средствами ПВО над территорией Курской области уничтожены еще четыре беспилотных летательных аппарата", - сообщили в Минобороны.
По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)Курская областьМинистерство обороны РФНовостиПВО
 
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Заголовок открываемого материала
19:35Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
19:03Безопасные и качественные дороги в Крыму: что сделано по нацпроекту
18:55Движение по Крымскому мосту возобновлено
18:52Под завязку: многие отели в Крыму уже загружены на новогодние праздники
18:42Два украинских беспилотника сбили над Курской областью
18:24Для поездов в Крым закупят 300 новых вагонов в ближайшие несколько лет
18:05Крымский мост закрыт
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17:56В Крыму предприниматель осужден за незаконную добычу мидий
17:42Банк России не намерен снижать ключевую ставку в ближайшее время
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17:13Железные дороги должны обеспечить турпоток в Крым – Путин
17:04ФАС в Крыму возбудила дела в отношении производителей куриных яиц
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15:1740 групповых ударов по ВСУ: разбиты "Азов"* и "Иностранный легион"
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