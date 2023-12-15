https://crimea.ria.ru/20231215/ataka-na-kurskuyu-oblast-v-nebe-sbity-esche-chetyre-bespilotnika-vsu-1133586589.html

Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ

Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ

Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T19:35

2023-12-15T19:35

2023-12-15T19:36

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

курская область

министерство обороны рф

новости

пво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, два дрона ВСУ были сбиты при попытке атаковать регион в 17.30. Около 18.40 пресечена очередная попытка ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, министерство обороны рф, новости, пво