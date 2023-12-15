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Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 15.12.2023
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T19:35
2023-12-15T19:35
2023-12-15T19:36
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
курская область
министерство обороны рф
новости
пво
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Еще четыре украинских беспилотника уничтожены силами ПВО над Курской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, два дрона ВСУ были сбиты при попытке атаковать регион в 17.30. Около 18.40 пресечена очередная попытка ударить БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ. По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. ВС РФ очень быстро развернули технологические возможности по противодействию вражеским дронам.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУМассированная атака БПЛА – Сальдо назвал цели ВСУ
курская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), курская область, министерство обороны рф, новости, пво
Атака на Курскую область: в небе сбиты еще четыре беспилотника ВСУ
Силы ПВО сбили над Курской областью еще четыре украинских беспилотника
19:35 15.12.2023 (обновлено: 19:36 15.12.2023)