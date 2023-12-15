https://crimea.ria.ru/20231215/dva-ukrainskikh-bespilotnika-sbili-nad-kurskoy-oblastyu-1133585334.html

Два украинских беспилотника сбили над Курской областью

Два украинских беспилотника сбили над Курской областью - РИА Новости Крым, 15.12.2023

Два украинских беспилотника сбили над Курской областью

Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом вечером в пятницу сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T18:42

2023-12-15T18:42

2023-12-15T18:46

пво

курская область

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. Силы ПВО сбили два украинских беспилотника над территорией Курской области. Об этом вечером в пятницу сообщили в Минобороны РФ.В ведомстве уточнили, что вражеские дроны были сбиты дежурными средствами ПВО над территорией Курской области.ВСУ периодически пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. На этих территориях действует "желтый" уровень террористической опасности. В ночь на 14 декабря дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили над Московской и Калужской девять беспилотников.По мнению доктора политических наук, заведующего кафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится.Над Ростовской областью сбили вражеский беспилотникВСУ атакуют Курскую область - снаряд залетел в подвал жилого домаНад Брянской областью сбит вражеский беспилотник

курская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пво, курская область, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф, новости