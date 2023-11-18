Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
08:29 18.11.2023 (обновлено: 08:38 18.11.2023)
© Министерство обороны РФБПЛА
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон, сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
По информации губернатора области Александра Богомаза, беспилотник сбит над Унечским районом.
"Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он в своем Telegram-канале.
Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество, но никто не пострадал.
В пятницу вечером на пути к Крыму силы российских войск уничтожили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
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