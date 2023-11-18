https://crimea.ria.ru/20231118/nad-bryanskoy-oblastyu-sbit-vrazheskiy-bespilotnik-1132874300.html

Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 18.11.2023

Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы РИА Новости Крым, 18.11.2023

2023-11-18T08:29

2023-11-18T08:29

2023-11-18T08:38

брянская область

обстрелы брянской области

министерство обороны рф

александр богомаз

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон, сообщает Минобороны.По информации губернатора области Александра Богомаза, беспилотник сбит над Унечским районом.Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество, но никто не пострадал. В пятницу вечером на пути к Крыму силы российских войск уничтожили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских беспилотника сбиты над СмоленскомВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиБеспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны

брянская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, обстрелы брянской области, министерство обороны рф, александр богомаз, обстрелы всу