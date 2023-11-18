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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 18.11.2023
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Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник - РИА Новости Крым, 18.11.2023
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник
Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы РИА Новости Крым, 18.11.2023
2023-11-18T08:29
2023-11-18T08:38
брянская область
обстрелы брянской области
министерство обороны рф
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон, сообщает Минобороны.По информации губернатора области Александра Богомаза, беспилотник сбит над Унечским районом.Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество, но никто не пострадал. В пятницу вечером на пути к Крыму силы российских войск уничтожили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.Читайте также на РИА Новости Крым:Три украинских беспилотника сбиты над СмоленскомВоздушная атака на Севастополь – сбиты две целиБеспилотники сбиты над четырьмя областями России - Минобороны
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4.7
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брянская область, обстрелы брянской области, министерство обороны рф, александр богомаз, обстрелы всу
Над Брянской областью сбит вражеский беспилотник

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью

08:29 18.11.2023 (обновлено: 08:38 18.11.2023)
 
© Министерство обороны РФБПЛА
БПЛА
© Министерство обороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя - РИА Новости Крым. Украинские боевики в очередной раз предприняли попытку атаковать российское приграничье при помощи беспилотников. Ночью над Брянской областью российские системы ПВО уничтожили вражеский дрон, сообщает Минобороны.
"Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Брянской области", - сказано в сообщении.
По информации губернатора области Александра Богомаза, беспилотник сбит над Унечским районом.
"Над Унечским районом сбит беспилотный летательный аппарат. Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте", - отметил он в своем Telegram-канале.
Боевики регулярно принимают попытки атаковать российское приграничье, в том числе Крым и Севастополь, используя БПЛА и ракеты. 16 ноября ВСУ обстреляли села Курской области реактивными снарядами. В населенных пунктах пропало электричество, но никто не пострадал.
В пятницу вечером на пути к Крыму силы российских войск уничтожили семь безэкипажных катеров и один быстроходный катер типа "Виллард" с десантной группой ВСУ. Все обнаруженные цели были ликвидированы из штатного вооружения морской авиации Черноморского флота.
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