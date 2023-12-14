https://crimea.ria.ru/20231214/kiev-pokazyvaet-slabost-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-moskvu-1133530542.html

Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву

Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву - РИА Новости Крым, 14.12.2023

Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву

Попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и... РИА Новости Крым, 14.12.2023

2023-12-14T13:01

2023-12-14T13:01

2023-12-14T13:01

радио "спутник в крыму"

мнения

александр ирхин

потери всу

всу (вооруженные силы украины)

новости сво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. Именно поэтому Киев продолжает выпрашивать у своих западных хозяев самолеты F-16, которые его партнеры давать опасаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.В ночь на 14 декабря дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили над Московской и Калужской девять беспилотников. По словам Ирхина, попытки врага нанести удары вглубь России свидетельствуют о крайней слабости противника."В американских военных доктринах… очень четко прослеживался тезис, что любая наступательная операция – как на море, так и на суше – невозможна без завоевания господства в воздухе. На украинском театре военных действий такого господства нет", – объясняет Ирхин.Следовательно, ни о каких наступлениях ВСУ не может идти и речи, отметил он."То есть, в этом плане беспилотники показали свою ограниченность в условиях того, что Россия очень быстро развернула технологические возможности по противодействию. Думаю, что это огромная проблема и пища для раздумий, которая появилась в американских и европейских военных центрах, обеспечивающих аналитическое сопровождение этого конфликта", – делает вывод эксперт.Однако заокеанские партнеры не спешат давать самолеты, хотя продолжают обещать, и у них есть на то свой резон, замечает политолог."Думаю, есть определенные опасения, кроме того, что не подготовлены в достаточном количестве украинские летчики – летчиков можно использовать и зарубежных. Но, во-первых, гипотетически оцениваемые потери F-16 – а это самолеты четвертого поколения, 1970-х годов, которые сейчас только модернизируются, – будут достаточно высоки для современных систем ПВО ближнего, среднего и дальнего действия. Следовательно, это имиджевые потери США и их союзников на рынке самолетостроения", – сказал Ирхин.Во-вторых, у Запада "есть определенный страх использовать летательные аппараты, потому что все эти технологические цепочки могут неконтролируемо привести к эскалации и расширению конфликта", чего никто не желает, добавил политолог.Кроме того, европейские страны, расположенные ближе к фронтовой зоне, не желают быть в той или иной степени подвергнутыми ответным ударам."И в этом смысле обеспокоенность восточноевропейских элит выглядит оправданно", – заключил эксперт.Накануне глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных стран в конфликте и вызовет ответные меры. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, александр ирхин, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)