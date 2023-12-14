Рейтинг@Mail.ru
Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20231214/kiev-pokazyvaet-slabost-ekspert-ob-atakakh-dronov-na-moskvu-1133530542.html
Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву
Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву - РИА Новости Крым, 14.12.2023
Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву
Попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и... РИА Новости Крым, 14.12.2023
2023-12-14T13:01
2023-12-14T13:01
радио "спутник в крыму"
мнения
александр ирхин
потери всу
всу (вооруженные силы украины)
новости сво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_5e1a2da541b2850f97372327a9188231.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. Именно поэтому Киев продолжает выпрашивать у своих западных хозяев самолеты F-16, которые его партнеры давать опасаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.В ночь на 14 декабря дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили над Московской и Калужской девять беспилотников. По словам Ирхина, попытки врага нанести удары вглубь России свидетельствуют о крайней слабости противника."В американских военных доктринах… очень четко прослеживался тезис, что любая наступательная операция – как на море, так и на суше – невозможна без завоевания господства в воздухе. На украинском театре военных действий такого господства нет", – объясняет Ирхин.Следовательно, ни о каких наступлениях ВСУ не может идти и речи, отметил он."То есть, в этом плане беспилотники показали свою ограниченность в условиях того, что Россия очень быстро развернула технологические возможности по противодействию. Думаю, что это огромная проблема и пища для раздумий, которая появилась в американских и европейских военных центрах, обеспечивающих аналитическое сопровождение этого конфликта", – делает вывод эксперт.Однако заокеанские партнеры не спешат давать самолеты, хотя продолжают обещать, и у них есть на то свой резон, замечает политолог."Думаю, есть определенные опасения, кроме того, что не подготовлены в достаточном количестве украинские летчики – летчиков можно использовать и зарубежных. Но, во-первых, гипотетически оцениваемые потери F-16 – а это самолеты четвертого поколения, 1970-х годов, которые сейчас только модернизируются, – будут достаточно высоки для современных систем ПВО ближнего, среднего и дальнего действия. Следовательно, это имиджевые потери США и их союзников на рынке самолетостроения", – сказал Ирхин.Во-вторых, у Запада "есть определенный страх использовать летательные аппараты, потому что все эти технологические цепочки могут неконтролируемо привести к эскалации и расширению конфликта", чего никто не желает, добавил политолог.Кроме того, европейские страны, расположенные ближе к фронтовой зоне, не желают быть в той или иной степени подвергнутыми ответным ударам."И в этом смысле обеспокоенность восточноевропейских элит выглядит оправданно", – заключил эксперт.Накануне глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных стран в конфликте и вызовет ответные меры. Читайте также на РИА Новости Крым:Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/05/1132588490_0:0:910:682_1920x0_80_0_0_5ddf578904f1752975e442aba9a8adfc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мнения, александр ирхин, потери всу , всу (вооруженные силы украины), новости сво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву

Попытки беспилотных атак ВСУ на Московскую область говорят о слабости противника - эксперт

13:01 14.12.2023
 
© SAMEER AL-DOUMYУкраинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
Украинский военный управляет беспилотником, Фото AFP
© SAMEER AL-DOUMY
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 14 дек – РИА Новости Крым. Попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части Российской Федерации с помощью беспилотников свидетельствуют о том, что господства в воздухе у Украины нет и не предвидится. Именно поэтому Киев продолжает выпрашивать у своих западных хозяев самолеты F-16, которые его партнеры давать опасаются. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил доктор политических наук, заведующий кафедрой "Политические науки" СевГУ Александр Ирхин.
В ночь на 14 декабря дежурные силы ПВО уничтожили и перехватили над Московской и Калужской девять беспилотников.
По словам Ирхина, попытки врага нанести удары вглубь России свидетельствуют о крайней слабости противника.
"В американских военных доктринах… очень четко прослеживался тезис, что любая наступательная операция – как на море, так и на суше – невозможна без завоевания господства в воздухе. На украинском театре военных действий такого господства нет", – объясняет Ирхин.
Следовательно, ни о каких наступлениях ВСУ не может идти и речи, отметил он.
"То есть, в этом плане беспилотники показали свою ограниченность в условиях того, что Россия очень быстро развернула технологические возможности по противодействию. Думаю, что это огромная проблема и пища для раздумий, которая появилась в американских и европейских военных центрах, обеспечивающих аналитическое сопровождение этого конфликта", – делает вывод эксперт.
Теперь возможности достигнуть господства в воздухе за счет беспилотных технологий у Украины уже нет, подчеркивает Ирхин. Потому от Запада Киев и выпрашивает не только системы ПВО, но и истребители F-16.
Однако заокеанские партнеры не спешат давать самолеты, хотя продолжают обещать, и у них есть на то свой резон, замечает политолог.
"Думаю, есть определенные опасения, кроме того, что не подготовлены в достаточном количестве украинские летчики – летчиков можно использовать и зарубежных. Но, во-первых, гипотетически оцениваемые потери F-16 – а это самолеты четвертого поколения, 1970-х годов, которые сейчас только модернизируются, – будут достаточно высоки для современных систем ПВО ближнего, среднего и дальнего действия. Следовательно, это имиджевые потери США и их союзников на рынке самолетостроения", – сказал Ирхин.
Во-вторых, у Запада "есть определенный страх использовать летательные аппараты, потому что все эти технологические цепочки могут неконтролируемо привести к эскалации и расширению конфликта", чего никто не желает, добавил политолог.
"У европейских государств и в целом у Запада есть определенная логика, она прослеживается в этом конфликте: использовать Украину до последнего украинца, борясь за свои национальные интересы, но при этом не вступать самим. Потому что Запад очень чувствительно относится к потерям, особенно человеческим: он готов платить средствами налогоплательщиков, но не их жизнями. Сейчас вся мировая экономика еще остается западноцентричной, и им выгоднее воевать за счет денег, а не людей. В противном случае это ударит по избирателю и его выбору не в пользу политических партий, находящихся у власти, и не в пользу той политической системы, которая существует. А Запад не хочет потрясений", – считает эксперт.
Кроме того, европейские страны, расположенные ближе к фронтовой зоне, не желают быть в той или иной степени подвергнутыми ответным ударам.
"И в этом смысле обеспокоенность восточноевропейских элит выглядит оправданно", – заключил эксперт.
Накануне глава делегации от МИД России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что применение истребителей F-16 с авиабаз в Польше, Румынии и Словакии и их участие в конфликте на Украине будет рассматриваться Москвой как участие указанных стран в конфликте и вызовет ответные меры.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Российская ПВО собьет все F-16 у Украины за три недели – Шойгу
Уничтожены склады с ракетами и артиллерией ВСУ
Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС
 
Радио "Спутник в Крыму"МненияАлександр ИрхинПотери ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости СВОВооруженные силы РоссииБеспилотник (БПЛА, дрон)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:41Саммит ЕС и подкуп Орбана: начнут ли переговоры по Украине
14:29Ситуация с ценами на яйца будет улучшаться – Путин
14:23В России отменили комиссию для пенсионеров при оплате услуг ЖКХ
14:18Путин ответил на вопрос о возобновлении работы аэропорта Краснодар
14:16Путин сравнил конфликт в Газе и на Украине
14:08Аксенов объяснил ситуацию со спортзалом, о котором дети рассказали Путину
13:57Следком проверит чиновников на халатность из-за спортзала в Крыму
13:54Россияне пожертвовали более 10 млрд рублей на нужды фронта – Путин
13:48Путин назвал число российских военных в зоне спецоперации
13:43В Севастополе будут судить за хулиганство "героя" резонансного видео
13:31Новым регионам нужна льготная ипотека на "вторичку" - Путин
13:30Путин пообещал юным спортсменам из Крыма помочь с ремонтом спортзала
13:24Путин о "плацдарме" ВСУ в районе Крынок: скоро все закончится
13:22В развитие новых регионов ежегодно вкладывается более триллиона рублей
13:03Путин назвал Одессу русским городом
13:01Киев показывает слабость: эксперт об атаках дронов на Москву
12:54Положение российских войск в зоне СВО почти везде улучшается – Путин
12:45Рост реальных зарплат россиян по итогам года составит 8% – Путин
12:44Путин оценил запас прочности экономической и финансовой систем России
12:38Армия России с начала контрнаступления ВСУ уничтожила 747 танков
Лента новостейМолния