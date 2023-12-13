https://crimea.ria.ru/20231213/orban-obeschaet-pomeshat-nachalu-peregovorov-o-vstuplenii-ukrainy-v-es-1133514037.html

Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС - РИА Новости Крым, 13.12.2023

Орбан обещает помешать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС

Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан РИА Новости Крым, 13.12.2023

2023-12-13T14:48

2023-12-13T14:48

2023-12-13T14:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек – РИА Новости Крым. Венгрия не допустит, чтобы Евросоюз "совершил ужасную ошибку" и начал переговоры о вступлении Украины в объединение, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью порталу Mandiner.Вступление Украины принесет вред ЕвросоюзуПо его словам, Украина находится "не в том состоянии, чтобы начинать переговоры о вступлении". Орбан убежден, что страны Евросоюза, приняв в свой состав Украину, "причинят себе вред", поскольку не продумали последствия ее вступления для сельского хозяйства стран-членов."Венгерская точка зрения такова: если мы хотим оказать Украине поддержку, подать геостратегический сигнал, то давайте дадим, но это не членство. Если хотим подать сигнал, давайте заключим договор с Украиной, назовем его, скажем, договор о стратегическом партнерстве между ЕС и Украиной. Там зафиксируем, какую поддержку предоставляем по геополитическим причинам: безопасности, финансовую, экономическую. Но давайте не смешивать это с переговорами о членстве, основа которых совершенно другая", - отметил политик.Украина не сможет победить РоссиюОрбан также выразил уверенность, что Украина не сможет победить Россию на поле боя, даже с помощью Запада. Кто думает иначе, тот "находится в плену иллюзий", считает глава венгерского правительства.По его словам, ЕС "оказался в ловушке" из-за того, что начал оказывать киевскому режиму военную помощь."И не было никакого плана Б, только этот план победы, который провалился. Лидеры стран ЕС по-прежнему не желают признавать свои ошибки и продолжают снабжать Украину вооружениями, хотя конца военному конфликту не видно", – добавил премьер-министр.Словакия поддержит переговоры о вступлении Украины в ЕСПремьер-министр Словакии Роберт Фицо, выступающий за прекращение военной и финансовой помощи Киеву, заявил, что Братислава не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС, хотя она и не готова к этому."Мы не будем препятствовать решению Европейского союза начать переговоры с Украиной. Конечно, мы все понимаем и говорим об этом открыто, речь идет о политическом решении, это не имеет ничего общего с реальностью. Украина не готова к открытию переговоров (о вступлении в ЕС – ред.), это политическое решение", - цитирует Фицо РИА Новости.Европейская комиссия 8 ноября рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдавией. К такому решению ЕК пришла на основе оценки прогресса по выполнению Киевом и Кишиневом задач по реформам. Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.Читайте также на РИА Новости Крым:Стратегия ЕС по Украине не сможет сработать в будущем - глава МИД ВенгрииРазговор Зеленского и Орбана в Аргентине: пустит ли Венгрия Украину в ЕСПольша и Словакия блокируют границу с Украиной: что происходит

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