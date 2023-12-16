https://crimea.ria.ru/20231216/ukrainskiy-snaryad-popal-v-zhiloy-dom-v-kurskoy-oblasti--est-ranenye-1133602206.html

Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые

Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые - РИА Новости Крым, 16.12.2023

Украинский снаряд попал в жилой дом в Курской области – есть раненые

Украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области, ранены двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Роман... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T19:01

2023-12-16T19:01

2023-12-16T19:01

курская область

новости

роман старовойт

происшествия

больница

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Украинский снаряд попал в жилой дом в селе Олешня в Суджанском районе Курской области, ранены двое местных жителей. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.По информации Старовойта, пострадавшие были в срочном порядке доставлены в местную больницу, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.Также губернатор заверил, что местные власти помогут отремонтировать дом, который пострадал от взрыва.В ночь на субботу над Курской областью была отражена попытка атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция.Позже сообщалось, что Михайловский горно-обогатительный комбинат в Курской области после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать в штатном режиме, случившееся никак не отразились деятельности предприятия.Читайте также на РИА Новости Крым:После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы районаКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасныВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель

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курская область

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курская область, новости, роман старовойт, происшествия, больница, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу