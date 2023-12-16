https://crimea.ria.ru/20231216/posle-vrazheskoy-ataki-gornyy-kombinat-v-kurskoy-oblasti-rabotaet-shtatno-1133594680.html

После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно

После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно - РИА Новости Крым, 16.12.2023

После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно

Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать в штатном режиме, случившееся никак не отразились... РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T12:20

2023-12-16T12:20

2023-12-16T12:28

курская область

новости

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/i/ria_soc.png

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать в штатном режиме, случившееся никак не отразились деятельности предприятия. Об этом информирует пресс-служба правительства Курской области.Ранее сообщалось, что над Курской областью в ночь на субботу российские военные отразили попытку атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция.Также уточняется, что попытки противника атаковать объект никак не повлияли на производственную деятельность предприятия.Ранее силы ПВО сбили над Курской областью еще несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Вечером в пятницу также была отражена массированная атака на Крым – российские военные уничтожили 32 беспилотника ВСУ.По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части России, работая беспилотниками, свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Киева нет и не будет.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму за год сорваны 14 диверсий и терактов – ФСБУмеров опять мечтает о Крыме: как силы России встретят ВСУ"Агенты иностранных спецслужб" в Крыму: кто эти люди

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курская область, новости, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу