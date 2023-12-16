После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно
После атаки ВСУ в Курской области Михайловский ГОК работает в штатном режиме
12:20 16.12.2023 (обновлено: 12:28 16.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Михайловский горно-обогатительный комбинат после падения обломов украинского беспилотника продолжает работать в штатном режиме, случившееся никак не отразились деятельности предприятия. Об этом информирует пресс-служба правительства Курской области.
Ранее сообщалось, что над Курской областью в ночь на субботу российские военные отразили попытку атаки беспилотников ВСУ. Повреждены дома, линия электропередачи, компрессорная станция.
"Михайловский ГОК (горно-обогатительный комбинат – ред.) работает в штатном режиме. Ремонтные службы оперативно восстановили работу линии электроснабжения одного из объектов комбината после падения беспилотного летательного аппарата", – говорится в Telegram-сообщении.
Также уточняется, что попытки противника атаковать объект никак не повлияли на производственную деятельность предприятия.
Ранее силы ПВО сбили над Курской областью еще несколько украинских беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Вечером в пятницу также была отражена массированная атака на Крым – российские военные уничтожили 32 беспилотника ВСУ.
По мнению доктора политических наук, завкафедрой "Политические науки" СевГУ Александра Ирхина, попытки ВСУ нанести удары вглубь европейской части России, работая беспилотниками, свидетельствуют о слабости противника и о том, что господства в воздухе у Киева нет и не будет.
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