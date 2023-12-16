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После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина - РИА Новости Крым, 16.12.2023
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После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина
После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина - РИА Новости Крым, 16.12.2023
После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина
Умер в больнице мужчина, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T09:27
2023-12-16T09:32
вячеслав гладков
белгородская область
новости
больница
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Умер в больнице мужчина, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека.Семье погибшего губернатор выразил свои соболезнования, а также пообещал, что местные власти будут "помогать всем, чем можно".В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасныВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, белгородская область, новости, больница, происшествия
После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина

Мужчина из подорвавшейся в Краснояружском районе машины умер в больнице – Гладков

09:27 16.12.2023 (обновлено: 09:32 16.12.2023)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Умер в больнице мужчина, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека.
"Сегодня ночью Игорь Васильевич (замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко – ред.), мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего", – написал в своем Telegram-канале Гладков.
Семье погибшего губернатор выразил свои соболезнования, а также пообещал, что местные власти будут "помогать всем, чем можно".
В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое.
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