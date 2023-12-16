https://crimea.ria.ru/20231216/posle-vzryva-v-belgorodskoy-oblasti-v-bolnitse-umer-muzhchina-1133592387.html

После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина

После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина - РИА Новости Крым, 16.12.2023

После взрыва в Белгородской области в больнице умер мужчина

Умер в больнице мужчина, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T09:27

2023-12-16T09:27

2023-12-16T09:32

вячеслав гладков

белгородская область

новости

больница

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. Умер в больнице мужчина, который находился в машине, подорвавшейся на мине в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Как ранее сообщалось, ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе: машина с мирными жителями подорвалась на мине, пострадали три человека.Семье погибшего губернатор выразил свои соболезнования, а также пообещал, что местные власти будут "помогать всем, чем можно".В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасныВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный житель

белгородская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, белгородская область, новости, больница, происшествия