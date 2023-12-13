https://crimea.ria.ru/20231213/chp-v-belgorodskoy-oblasti-mashina-s-lyudmi-podorvalas-na-mine-1133515362.html
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине - РИА Новости Крым, 13.12.2023
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:14
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга. Он доставлен в Краснояружскую центральную больницу. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заверил Гладков.Как сообщалось, ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области – трое в больнице
15:06 13.12.2023 (обновлено: 15:14 13.12.2023)