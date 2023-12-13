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ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине - РИА Новости Крым, 13.12.2023
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ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине - РИА Новости Крым, 13.12.2023
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 13.12.2023
2023-12-13T15:06
2023-12-13T15:14
белгородская область
вячеслав гладков
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе. Еще один пострадавший получил сотрясение мозга. Он доставлен в Краснояружскую центральную больницу. "Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заверил Гладков.Как сообщалось, ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ сбросили взрывчатку с дрона в Донецке: трое раненыхВ Горловке от разрыва запрещенной мины "Лепесток" пострадал мирный жительКассетные боеприпасы: что это такое и чем они опасны
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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белгородская область, вячеслав гладков, происшествия, всу (вооруженные силы украины), новости
ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине

Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области – трое в больнице

15:06 13.12.2023 (обновлено: 15:14 13.12.2023)
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 дек - РИА Новости Крым. Машина с мирными жителями подорвалась на мине в Белгородской области, пострадали три человека. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
ЧП произошло в районе хутора Высокий в Краснояружском районе.
"По предварительной информации, машина с мирными жителями подорвалась на мине, - сообщил он в своем Telegram-канале. - Три человека пострадали: у одного мужчины частичная ампутация нижних конечностей, у второго - закрытая черепно-мозговая травма. Бригадами медицины катастроф пострадавшие доставляются в городскую больницу №2 города Белгорода".
Еще один пострадавший получил сотрясение мозга. Он доставлен в Краснояружскую центральную больницу.
"Вся необходимая медицинская помощь оказывается", - заверил Гладков.
Как сообщалось, ранее в Горловке четыре подростка подорвались на украинском кассетном боеприпасе. Трагедия произошла, когда они решили разобрать неразорвавшиеся боеприпасы. Один ребенок скончался от полученных травм.
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Белгородская областьВячеслав ГладковПроисшествияВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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