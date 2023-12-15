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При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники
При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники - РИА Новости Крым, 15.12.2023
При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники
В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T14:56
2023-12-15T14:56
белгородская область
белгород
вячеслав гладков
происшествия
общество
здравоохранение в россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое. Это следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.Вторая пострадавшая – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. По словам Гладкова, она получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ее экстренно прооперировали, сейчас ее состояние удовлетворительное.И еще один пострадавший, который также находился в машине, – водитель Нуриддин Агалиев. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами грудной клетки и брюшной полости. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение.Как рассказал губернатору Галина Пащенко, именно водитель спас жизнь Бородаенко. Несмотря на то, что аптечку разбросало от взрыва, Агалиев срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение."Встретился с пациентами, поговорил с врачами. У двоих пострадавших выздоровление идет хорошо. После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", - добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине
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белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости
При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники

Подорвавшиеся на мине под Белгородом оказались руководителями местных администраций

14:56 15.12.2023
 
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГубернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил в больнице раненных при подрыве автомобиля на мине
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков посетил в больнице раненных при подрыве автомобиля на мине
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое. Это следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.
"Заехал проверить, как идет лечение жителей, пострадавших в результате подрыва машины на мине в районе хутора Высокий 13 декабря. Состояние замглавы администрации Краснояружского района Игоря Васильевича Бородаенко пока тяжелое. Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение. Сейчас Игорь Васильевич находится в отделении реанимации на искусственной вентиляции легких", - написал руководитель региона.
Вторая пострадавшая – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. По словам Гладкова, она получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ее экстренно прооперировали, сейчас ее состояние удовлетворительное.
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава ГладковаГлава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, пострадавшая при подрыве машины в Белгородской области
Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, пострадавшая при подрыве машины в Белгородской области
© Соцсети губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко, пострадавшая при подрыве машины в Белгородской области
И еще один пострадавший, который также находился в машине, – водитель Нуриддин Агалиев. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами грудной клетки и брюшной полости. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение.
Как рассказал губернатору Галина Пащенко, именно водитель спас жизнь Бородаенко. Несмотря на то, что аптечку разбросало от взрыва, Агалиев срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение.
"Встретился с пациентами, поговорил с врачами. У двоих пострадавших выздоровление идет хорошо. После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", - добавил губернатор.
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