https://crimea.ria.ru/20231215/pri-podryve-mashiny-na-mine-pod-belgorodom-postradali-chinovniki-1133579009.html

При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники

При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники - РИА Новости Крым, 15.12.2023

При подрыве машины на мине под Белгородом пострадали чиновники

В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T14:56

2023-12-15T14:56

2023-12-15T14:56

белгородская область

белгород

вячеслав гладков

происшествия

общество

здравоохранение в россии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/0f/1133578889_0:199:1280:919_1920x0_80_0_0_43b535bec0ad455270243077bcabe97b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек – РИА Новости Крым. В автомобиле, который 13 декабря подорвался на мине в районе хутора Высокий Белгородской области, находились замглавы администрации Краснояружского района и глава администрации села Вязовое. Это следует из сообщения губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram-канале.Вторая пострадавшая – глава администрации Вязовского сельского поселения Галина Пащенко. По словам Гладкова, она получила перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Ее экстренно прооперировали, сейчас ее состояние удовлетворительное.И еще один пострадавший, который также находился в машине, – водитель Нуриддин Агалиев. Его доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами грудной клетки и брюшной полости. Сейчас его состояние также оценивается как удовлетворительное, он находится в отделении под наблюдением врачей и получает консервативное лечение.Как рассказал губернатору Галина Пащенко, именно водитель спас жизнь Бородаенко. Несмотря на то, что аптечку разбросало от взрыва, Агалиев срезал ремни безопасности и наложил жгуты, остановив сильнейшее кровотечение."Встретился с пациентами, поговорил с врачами. У двоих пострадавших выздоровление идет хорошо. После заключения врачей примем решение о выплатах в 500 тысяч рублей, которые положены, если здоровью нанесен средний или тяжкий вред", - добавил губернатор.Читайте также на РИА Новости Крым:Стало известно о состоянии подорвавшихся на мине в Белгородской областиЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на мине

белгородская область

белгород

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белгородская область, белгород, вячеслав гладков, происшествия, общество, здравоохранение в россии, новости