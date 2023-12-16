ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
ВСУ ударили из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине, есть погибшие – Сальдо
16:47 16.12.2023 (обновлено: 16:50 16.12.2023)
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.
"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убиты два мирных жителя, ранены двое", – написал губернатор в своем Telegram-канале.
Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, подчеркнул Сальдо.
Накануне в Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей.
Почти одновременно ПВО отработала в Севастополе. Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.