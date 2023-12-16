https://crimea.ria.ru/20231216/vsu-nanesli-udar-iz-himars-po-mestu-dostavki-gumpomoschi-na-khersonschine-1133599131.html

ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине

ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.12.2023

ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине

ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.12.2023

2023-12-16T16:47

2023-12-16T16:47

2023-12-16T16:50

херсонская область

новости

владимир сальдо

гуманитарная помощь

всу (вооруженные силы украины)

himars

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, подчеркнул Сальдо.Накануне в Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей.Почти одновременно ПВО отработала в Севастополе. Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.

https://crimea.ria.ru/20231216/massirovannyy-udar-bpla-po-krymu-otrazhen-sredstvami-pvo-i-reb-1133597510.html

херсонская область

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херсонская область, новости, владимир сальдо, гуманитарная помощь, всу (вооруженные силы украины), himars, обстрелы всу