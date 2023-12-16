Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231216/vsu-nanesli-udar-iz-himars-po-mestu-dostavki-gumpomoschi-na-khersonschine-1133599131.html
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине - РИА Новости Крым, 16.12.2023
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 16.12.2023
2023-12-16T16:47
2023-12-16T16:50
херсонская область
новости
владимир сальдо
гуманитарная помощь
всу (вооруженные силы украины)
himars
обстрелы всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133599186_0:0:1129:635_1920x0_80_0_0_c7611808f677a02f39055bd2c1be89d5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, подчеркнул Сальдо.Накануне в Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей.Почти одновременно ПВО отработала в Севастополе. Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.
https://crimea.ria.ru/20231216/massirovannyy-udar-bpla-po-krymu-otrazhen-sredstvami-pvo-i-reb-1133597510.html
херсонская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/10/1133599186_0:6:1129:853_1920x0_80_0_0_04bf0d1cb42c75824760deaa7d8e8058.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
херсонская область, новости, владимир сальдо, гуманитарная помощь, всу (вооруженные силы украины), himars, обстрелы всу
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине

ВСУ ударили из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине, есть погибшие – Сальдо

16:47 16.12.2023 (обновлено: 16:50 16.12.2023)
 
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира СальдоВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области
ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области
© Telegram-канал губернатора Херсонской области Владимира Сальдо
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек - РИА Новости Крым. ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи в Новой Маячке Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо.

"Потерпев полную неудачу со вчерашней попыткой массированной ракетной атаки, сегодня киевские террористы подло обстреляли ракетами Новую Маячку. Большинство ракет из залпа сбила ПВО, один "хаймерс" достиг земли и взорвался во время доставки гуманитарной помощи. Убиты два мирных жителя, ранены двое", – написал губернатор в своем Telegram-канале.

Раненым оказывается необходимая медицинская помощь, на месте происшествия работают оперативные службы, подчеркнул Сальдо.
Накануне в Геническом городском округе Херсонской области силы ПВО сбили не менее 15 воздушных целей.
Почти одновременно ПВО отработала в Севастополе. Накануне российские средства противовоздушной обороны за два часа сбили 26 украинских беспилотников над территорией Крыма. Позднее противником была предпринята еще одна атака – российские силы ПВО сбили над Крымом еще шесть вражеских БПЛА.
ПВО - РИА Новости, 1920, 16.12.2023
15:16
Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
 
Херсонская областьНовостиВладимир СальдоГуманитарная помощьВСУ (Вооруженные силы Украины)HIMARSОбстрелы ВСУ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:43Задач наступать не ставится: генштаб ВСУ меняет стратегию
17:16Сокращение соцрасходов для населения: на Украине дефицит бюджета
16:47ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
16:36Ушел на Донбасс добровольцем: в Керчи простились с героем СВО
16:02Разгромлен склад боеприпасов и сбит вертолет: армия России бьет врага
15:47Провальные атаки ВСУ: за сутки в зоне СВО Киев потерял еще 630 боевиков
15:16Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБ
15:01Сотрудники СБУ объявлены в розыск за незаконное преследование Патриарха
14:28Выдвижение Путина в президенты единогласно поддержала группа избирателей
14:16Пункты обогрева открыты в Ростовской области: как справляются с циклоном
13:48В Севастополе лицею выделяют субсидию на покупку помещения
13:03Жизнь под обстрелами: ВСУ выпустили по Херсонщине больше 80 снарядов
12:20После вражеской атаки горный комбинат в Курской области работает штатно
11:41Серия взрывов в Днепропетровской области: в складских помещениях пожар
10:57Поисковая операция в густом тумане: женщину нашли спустя семь часов
10:21Более полумиллиона человек без света: последствия циклона "Ваня"
09:47На Курском направлении шесть украинских пограничников сдались в плен
09:27После взрыва в Белгородской области в больнице умер замглавы района
09:05Крымский мост: оперативная информация на утро субботы
08:31Токсичная валюта: почему России выгоден отказ от доллара
Лента новостейМолния