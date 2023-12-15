https://crimea.ria.ru/20231215/bpla-atakoval-mashinu-v-khersonskoy-oblasti-ranena-semya-s-rebenkom-1133565543.html

БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком

БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком - РИА Новости Крым, 15.12.2023

БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком

В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей... РИА Новости Крым, 15.12.2023

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:45

2023-12-15T10:49

херсонская область

происшествия

андрей алексеенко

общество

обстрелы всу

беспилотник (бпла, дрон)

алешки

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Алешкинской больницы. Второй удар был нанесен по ней.Он также добавил, что Алешкинская больница уже сегодня получит новый автомобиль скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на минеВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине

херсонская область

алешки

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2023

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

херсонская область, происшествия, андрей алексеенко, общество, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), алешки