БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком
При атаке беспилотника на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
10:45 15.12.2023 (обновлено: 10:49 15.12.2023)
© Telegram Андрей АлексеенкоДрон атаковал машину с семьей в Херсонской области – трое раненых
© Telegram Андрей Алексеенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжелые ранения получила вся семья - отец, мать и сын-подросток", - написал он в своем Telegram-канале.
На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Алешкинской больницы. Второй удар был нанесен по ней.
"Второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней. Лишь чудом никто из медиков не пострадал. Как в таких случаях говорят, Бог отвел. Несмотря ни на что, медики из разбитой "скорой" оказали раненым экстренную помощь. Просто герои! Затем отправили людей в больницу на другой машине. Будем надеяться на наших врачей", - проинформировал Алексеенко.
© Telegram Андрей АлексеенкоПри атаке БПЛА на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
© Telegram Андрей Алексеенко
При атаке БПЛА на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
Он также добавил, что Алешкинская больница уже сегодня получит новый автомобиль скорой помощи.
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