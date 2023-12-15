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БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком - РИА Новости Крым, 15.12.2023
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БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком
БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком - РИА Новости Крым, 15.12.2023
БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком
В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей... РИА Новости Крым, 15.12.2023
2023-12-15T10:45
2023-12-15T10:49
херсонская область
происшествия
андрей алексеенко
общество
обстрелы всу
беспилотник (бпла, дрон)
алешки
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Алешкинской больницы. Второй удар был нанесен по ней.Он также добавил, что Алешкинская больница уже сегодня получит новый автомобиль скорой помощи.Читайте также на РИА Новости Крым:ЧП в Белгородской области: машина с людьми подорвалась на минеВСУ ведут массированную атаку дронами Херсонской области: двое раненыхВСУ атакуют ударными дронами гражданские машины на Херсонщине
херсонская область
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херсонская область, происшествия, андрей алексеенко, общество, обстрелы всу, беспилотник (бпла, дрон), алешки
БПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком

При атаке беспилотника на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком

10:45 15.12.2023 (обновлено: 10:49 15.12.2023)
 
© Telegram Андрей АлексеенкоДрон атаковал машину с семьей в Херсонской области – трое раненых
Дрон атаковал машину с семьей в Херсонской области – трое раненых
© Telegram Андрей Алексеенко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 дек - РИА Новости Крым. В Херсонской области при атаке украинского беспилотника тяжелые ранения получила семья с ребенком. Об этом сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
"Сегодня рано утром на трассе под Алешками дрон ВСУ атаковал обычную гражданскую машину. Тяжелые ранения получила вся семья - отец, мать и сын-подросток", - написал он в своем Telegram-канале.
На помощь людям через несколько минут прибыла скорая из Алешкинской больницы. Второй удар был нанесен по ней.
"Второй удар ФПВ-дроном сразу же нанесли по ней. Лишь чудом никто из медиков не пострадал. Как в таких случаях говорят, Бог отвел. Несмотря ни на что, медики из разбитой "скорой" оказали раненым экстренную помощь. Просто герои! Затем отправили людей в больницу на другой машине. Будем надеяться на наших врачей", - проинформировал Алексеенко.
© Telegram Андрей АлексеенкоПри атаке БПЛА на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
При атаке БПЛА на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
© Telegram Андрей Алексеенко
При атаке БПЛА на машину в Херсонской области тяжело ранена семья с ребенком
Он также добавил, что Алешкинская больница уже сегодня получит новый автомобиль скорой помощи.
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Херсонская областьПроисшествияАндрей АлексеенкоОбществоОбстрелы ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Алешки
 
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