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Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины

Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины

Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T13:54

2023-12-17T13:54

2023-12-17T13:58

обстрелы белгородской области

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с военными, добавил он.Накануне в результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов региона, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПБПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком

белгородская область

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2023

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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сергей гладков, новости, новости сво