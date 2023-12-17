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Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T13:54
2023-12-17T13:54
2023-12-17T13:58
обстрелы белгородской области
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обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с военными, добавил он.Накануне в результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов региона, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПБПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
На границе села в Белгородской области идет стрелковый бой с боевиками ВСУ - Гладков
13:54 17.12.2023 (обновлено: 13:58 17.12.2023)