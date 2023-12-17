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Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T13:54
2023-12-17T13:58
обстрелы белгородской области
белгородская область
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Гладков уточнил, что в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с военными, добавил он.Накануне в результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов региона, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов. Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на ХерсонщинеУдар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПБПЛА атаковал машину в Херсонской области: ранена семья с ребенком
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Новости
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РИА Новости Крым
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обстрелы белгородской области, белгородская область, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), сергей гладков, новости, новости сво
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины

На границе села в Белгородской области идет стрелковый бой с боевиками ВСУ - Гладков

13:54 17.12.2023 (обновлено: 13:58 17.12.2023)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 дек - РИА Новости Крым. ВСУ обстреливают село в Краснояружском районе Белгородской области, идет стрелковый бой. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Под обстрелом ВСУ находится село Теребрено Краснояружского района. По предварительной информации, на границе села идет стрелковый бой с противником. Все профильные ведомства держат ситуацию на контроле", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале. ⠀

Гладков уточнил, что в нескольких селах повреждены линии электропередачи. Аварийные и оперативные службы приступят к ликвидации последствий после согласования с военными, добавил он.
Накануне в результате атаки беспилотников на Белгородскую область один мирный житель получил ранения, а на одной из животноводческих ферм из-за прилетов снарядов погибли коровы. Также за прошедшие сутки по обстрелы ВСУ попали 16 населенных пунктов региона, по которым противник выпустил около 50 артиллерийских и минометных снарядов.
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Обстрелы Белгородской областиБелгородская областьОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)Сергей ГладковНовостиНовости СВО
 
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