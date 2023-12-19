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Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью
Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью
Украинский беспилотник сбит во вторник утром над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T11:46
2023-12-19T11:47
беспилотник (бпла, дрон)
новости
происшествия
калужская область
пво
вооруженные силы россии
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник утром над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.По данным Минобороны, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа пресечена в 11.00 по московскому времени.Эта атака стала четвертой за утро вторника. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным властей разрушений и пострадавших нет.Читайте также на РИА Новости Крым:Атака беспилотников на Крым: сбиты 35 дронов ВСУТеррор ВСУ на левобережье Херсонской области: обстреляны города и селаВСУ нанесли удар из HIMARS по месту доставки гумпомощи на Херсонщине
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости, происшествия, калужская область, пво, вооруженные силы россии, потери всу
Атаки продолжаются: очередной беспилотник сбит над Калужской областью

Минобороны: украинский беспилотник сбит над Калужской областью

11:46 19.12.2023 (обновлено: 11:47 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ,19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник сбит во вторник утром над Калужской областью, сообщает Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Калужской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

По данным Минобороны, попытка киевского режима совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа пресечена в 11.00 по московскому времени.
Эта атака стала четвертой за утро вторника. Первые три украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным властей разрушений и пострадавших нет.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиПроисшествияКалужская областьПВОВооруженные силы РоссииПотери ВСУ
 
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