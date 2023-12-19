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Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 19.12.2023
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Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники
Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники
Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T10:57
2023-12-19T10:59
беспилотник (бпла, дрон)
новости
брянская область
пво
вооруженные силы россии
александр богомаз
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.По его словам, речь идет о беспилотниках самолетного типа. При повторных атаках также обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте, сообщил Богомаз.Первый украинский беспилотник во вторник российские военные уничтожили в небе над Брянской областью 40 минутами ранее. Накануне ВС РФ уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской областиСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
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РИА Новости Крым
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Новости
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РИА Новости Крым
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беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, пво, вооруженные силы россии, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины)
Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники

Еще два БПЛА уничтожены над Брянской областью во вторник утром

10:57 19.12.2023 (обновлено: 10:59 19.12.2023)
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.

"Около 10 часов над территорией Брянской области дежурными средствами ПВО уничтожен еще один украинский БПЛА", – сказано в сообщении российского оборонного ведомства.

"Выявлена и пресечена третья попытка украинских террористов атаковать сегодня территорию нашего региона. Средствами ПВО Министерства обороны РФ над Брянским районом уничтожен беспилотный летательный аппарат самолетного типа", – написал в своем Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз.

По его словам, речь идет о беспилотниках самолетного типа. При повторных атаках также обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте, сообщил Богомаз.
Первый украинский беспилотник во вторник российские военные уничтожили в небе над Брянской областью 40 минутами ранее. Накануне ВС РФ уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)НовостиБрянская областьПВОВооруженные силы РоссииАлександр БогомазВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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