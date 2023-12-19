https://crimea.ria.ru/20231219/esche-dve-ataki-za-utro-nad-bryanskoy-oblastyu-snova-sbity-bespilotniki-1133643838.html

Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники

Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Еще две атаки за утро: над Брянской областью снова сбиты беспилотники

Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T10:57

2023-12-19T10:57

2023-12-19T10:59

беспилотник (бпла, дрон)

новости

брянская область

пво

вооруженные силы россии

александр богомаз

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Российские средства ПВО уничтожили еще два украинских беспилотника над территорией Брянской области, сообщили в Минобороны России.По его словам, речь идет о беспилотниках самолетного типа. При повторных атаках также обошлось без пострадавших и разрушений. Оперативные службы работают на месте, сообщил Богомаз.Первый украинский беспилотник во вторник российские военные уничтожили в небе над Брянской областью 40 минутами ранее. Накануне ВС РФ уничтожили 91 украинский беспилотный летательный аппарат на территории ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Читайте также на РИА Новости Крым:Массированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской областиСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, пво, вооруженные силы россии, александр богомаз, всу (вооруженные силы украины)