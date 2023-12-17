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Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023
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Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T08:39
2023-12-17T08:39
беспилотник (бпла, дрон)
волгоградская область
пво
министерство обороны рф
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве проинформировали и массированной атаке беспилотников на регионы России. Ночью силы ПВО сбили 33 дрона над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
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Новости
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беспилотник (бпла, дрон), волгоградская область, пво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области

Два украинских беспилотника уничтожены над территорией Волгоградской области

08:39 17.12.2023
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.

"Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено два украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Ранее в ведомстве проинформировали и массированной атаке беспилотников на регионы России. Ночью силы ПВО сбили 33 дрона над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)Волгоградская областьПВОМинистерство обороны РФНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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