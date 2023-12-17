https://crimea.ria.ru/20231217/dva-bespilotnika-vsu-unichtozheny-v-volgogradskoy-oblasti-1133607072.html

Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области

Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023

Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области

Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023

2023-12-17T08:39

2023-12-17T08:39

2023-12-17T08:39

беспилотник (бпла, дрон)

волгоградская область

пво

министерство обороны рф

новости

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ. 17 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве проинформировали и массированной атаке беспилотников на регионы России. Ночью силы ПВО сбили 33 дрона над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область

волгоградская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), волгоградская область, пво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)