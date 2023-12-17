https://crimea.ria.ru/20231217/dva-bespilotnika-vsu-unichtozheny-v-volgogradskoy-oblasti-1133607072.html
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области - РИА Новости Крым, 17.12.2023
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 17.12.2023
2023-12-17T08:39
2023-12-17T08:39
2023-12-17T08:39
беспилотник (бпла, дрон)
волгоградская область
пво
министерство обороны рф
новости
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_0:213:2886:1836_1920x0_80_0_0_834d0a10c791ce1326bf4f13d471d0ff.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ. 17 дек - РИА Новости Крым. Над территорией Волгоградской области средства ПВО сбили два украинских беспилотника. Об этом в воскресенье сообщили в Минобороны РФ.Ранее в ведомстве проинформировали и массированной атаке беспилотников на регионы России. Ночью силы ПВО сбили 33 дрона над территорией Липецкой, Ростовской и Волгоградской областей.Читайте также на РИА Новости Крым:Удар по Курской области: повреждены дома и ЛЭПМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБСбиты девять дронов: подробности атаки на Москву и Калужскую область
волгоградская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/05/1133311969_78:0:2809:2048_1920x0_80_0_0_25dc290eb9e843f24d075cfe9d2c6c1e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
беспилотник (бпла, дрон), волгоградская область, пво, министерство обороны рф, новости, всу (вооруженные силы украины)
Два беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
Два украинских беспилотника уничтожены над территорией Волгоградской области