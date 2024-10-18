https://crimea.ria.ru/20241018/brigady-nato-na-zamenu-ukrainskim-boevikam--ekspert-otsenil-perspektivu-1141187589.html

Бригады НАТО на замену украинским боевикам – эксперт оценил перспективу

Бригады НАТО на замену украинским боевикам – эксперт оценил перспективу - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Бригады НАТО на замену украинским боевикам – эксперт оценил перспективу

Запад не изменит своего решения и не отправит бригады НАТО на Украину после призыва Зеленского и его вранья об участии в боях на стороне России северокорейских... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T14:32

2024-10-18T14:32

2024-10-18T14:32

радио "спутник в крыму"

владимир зеленский

нато

украина

мнения

александр асафов

политика

новости

потери всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Запад не изменит своего решения и не отправит бригады НАТО на Украину после призыва Зеленского и его вранья об участии в боях на стороне России северокорейских военнослужащих. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил политолог, член ОП РФ, первый зампред комиссии по общественной экспертизе законопроектов Александр Асафов.Владимир Зеленский на совместном брифинге с генсеком НАТО Марком Рютте 17 октября призвал страны НАТО готовить бригады своих военных для замены украинских боевиков в зоне СВО. По мнению Асафова, это был пиар-трюк "медиаменеджера нацистов на Украине".Безусловно, это связано с тем, что мобилизационный ресурс Украины заканчивается, люди не хотят воевать и уже не только убегают через Тису и ищут другие возможные окна в Европу и Россию, но и сдаются в плен, заметил он.И хотя Зеленский продолжает скрывать реальные потери ВСУ на поле боя, их уже открыто называют западные военные эксперты, подтверждая, что ситуация на фронте для Киева плачевная."И обратите внимание на темпы тотальной репрессивной мобилизации, ее результативность и количество убитых на поле боя за последний месяц – это десятки тысяч и сотни тысяч дезертиров", – сказал политолог.Понимая истинное положение дел, Зеленский пытается всем набором своих ультиматумов, обвинений, претензий и деклараций поднять еще одну тему о том, что за Украину должен воевать весь Запад, добавил он."Но Запад этого делать не будет", – уверен эксперт.По его словам, в каждом заявлении за последние несколько лет США в лице Пентагона и высших политических чиновников всегда говорили, что никогда американские вооруженные силы не будут участвовать в этом конфликте. "Или, наоборот, слишком возможно", – добавил он.Исключением в общем стройном ряду мнений некоторое время являлся президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший, что французские военные могут оказаться на Украине, но и он свое мнение уже поменял, добавил эксперт.По мнению Асафова, на подобные заявления Зеленского подвиг достаточно дружелюбный настрой нового генсека НАТО Марка Рютте, заявившего ранее о необходимости оказывать Украине массовую помощь, чтобы она продолжала воевать."Но я не думаю, что у этого есть хоть какое-то реальное содержание", – заключил эксперт.Накануне в Минобороны РФ сообщили, что потери ВСУ в зоне проведения спецоперации за очередные сутки превысили 2 тысячи боевиков. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пациент скорее мертв: куда заведет Украину продажа долей госбанков Киев пытается создать "грязную бомбу" – Медведев Что обеспечило провал "плана победы" Зеленского – мнение

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, нато, украина, мнения, александр асафов, политика, новости, потери всу