Рейтинг@Mail.ru
Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241018/boeviki-vsu-v-kurskoy-oblasti-sbezhali-s-pozitsiy-v-storonu-ukrainy-1141188690.html
Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины
Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2024
Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины
Украинские военнослужащие покинули свои позиции в Курской области из-за риска полного окружения и сбежали в сторону границы с Украиной, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2024
2024-10-18T15:03
2024-10-18T15:03
всу (вооруженные силы украины)
новости
новости сво
министерство обороны рф
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139502824_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_26d505b1f438302608addd1fcb62d8a8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие покинули свои позиции в Курской области из-за риска полного окружения и сбежали в сторону границы с Украиной, сообщило Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля бегства боевиков ВСУ из района населенного пункта Любимовка Курской области в сторону границы с Украиной.На кадрах зафиксировано нанесение поражения убегающим украинским боевикам сбросами боеприпасов с FPV-дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139502824_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_0867592987b316363a4332324d10e79e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область
Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины

Боевики ВСУ в районе Любимовки в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины

15:03 18.10.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВСУ
ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие покинули свои позиции в Курской области из-за риска полного окружения и сбежали в сторону границы с Украиной, сообщило Минобороны РФ.
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля бегства боевиков ВСУ из района населенного пункта Любимовка Курской области в сторону границы с Украиной.
"Боевики подразделений ВСУ в районе населенного пункта Любимовка Курской области, осознав возможность полного окружения военнослужащими соединения морской пехоты группировки войск "Север", покинули свои позиции и бежали в сторону границы с Украиной", - говорится в сообщении.
На кадрах зафиксировано нанесение поражения убегающим украинским боевикам сбросами боеприпасов с FPV-дронов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
Боевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за сутки
Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО
 
ВСУ (Вооруженные силы Украины)НовостиНовости СВОМинистерство обороны РФСитуация в Курской области после нападения ВСУКурская область
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:55Жительницу Керчи обвиняют в убийстве мужа
16:45Опоздали на 15 лет: Путин оценил отношения США и Китая
16:37БРИКС становится новым мировым центром развития – Путин
16:22Крымский мост сейчас: со стороны Керчи продолжает расти очередь
16:06Какие причалы отремонтируют в Севастополе
15:55Лавров раскрыл суть секретной части "победного плана" Зеленского
15:28В Керчи перевернулась скорая - пять пострадавших
15:27Южный берег Крыма остался без света из-за аварии
15:14Погиб в ЛНР: в Севастополе простились с героем спецоперации
15:03Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины
14:4023 тысячи боевиков убиты в Курской области - ситуация в регионе
14:32Бригады НАТО на замену украинским боевикам – эксперт оценил перспективу
14:17Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВО
14:10Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза
14:00Передавал сведения о ПВО в Керчи: местный житель осужден за госизмену
13:5436 групповых ударов: на Украине поражены объекты энергетики и аэродромы
13:37Три вида ПЭТ-упаковки откажутся под запретом в России с сентября-2025
13:24Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
13:12Передавал данные о передвижении войск: в Крыму будут судить шпиона
12:48В Крыму на четыре дня закрыли заповедник
Лента новостейМолния