https://crimea.ria.ru/20241018/boeviki-vsu-v-kurskoy-oblasti-sbezhali-s-pozitsiy-v-storonu-ukrainy-1141188690.html

Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины

Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Боевики ВСУ в Курской области сбежали с позиций в сторону Украины

Украинские военнослужащие покинули свои позиции в Курской области из-за риска полного окружения и сбежали в сторону границы с Украиной, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T15:03

2024-10-18T15:03

2024-10-18T15:03

всу (вооруженные силы украины)

новости

новости сво

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0a/1139502824_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_26d505b1f438302608addd1fcb62d8a8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Украинские военнослужащие покинули свои позиции в Курской области из-за риска полного окружения и сбежали в сторону границы с Украиной, сообщило Минобороны РФ.Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля бегства боевиков ВСУ из района населенного пункта Любимовка Курской области в сторону границы с Украиной.На кадрах зафиксировано нанесение поражения убегающим украинским боевикам сбросами боеприпасов с FPV-дронов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

всу (вооруженные силы украины), новости, новости сво, министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область