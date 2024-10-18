https://crimea.ria.ru/20241018/23-tysyachi-boevikov-ubity-v-kurskoy-oblasti---situatsiya-v-regione-1141188237.html

23 тысячи боевиков убиты в Курской области - ситуация в регионе

23 тысячи боевиков убиты в Курской области - ситуация в регионе - РИА Новости Крым, 18.10.2024

23 тысячи боевиков убиты в Курской области - ситуация в регионе

Более 23 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за время боевых действий в регионе, из них 505 человек - за последние сутки, сообщается в сводке... РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T14:40

2024-10-18T14:40

2024-10-18T14:41

министерство обороны рф

ситуация в курской области после нападения всу

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всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт - РИА Новости Крым. Более 23 тысяч боевиков ВСУ уничтожены в Курской области за время боевых действий в регионе, из них 505 человек - за последние сутки, сообщается в сводке Минобороны России в пятницу.Два десятка вражеских солдат убиты и ранены в двух провальных попытках ВСУ контратаковать в направлении Зеленого Шляха и Любимовки. При этом, подразделения группировки "Север" продолжили наступление. Авиационными и артиллерийскими ударами поражены скоплениям живой силы и техники врага, оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками - сосредоточения противника в Сумской области."Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 24367 военнослужащих, 167 танков, 79 боевых машин пехоты, 101 бронетранспортер, 952 боевые бронированные машины, 651 автомобиль, 200 артиллерийских орудий, 38 пусковых установок РСЗО, девять пусковых установок ЗРК, пять транспортно-заряжающих машин, 48 станций РЭБ, девять РЛС контрбатарейной борьбы, три РЛС ПВО, 22 единицы инженерной и другой техники, а также три бронированные ремонтно-эвакуационные машины", - перечислили в Минобороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОБоевики ВСУ потеряли в Курской области более 250 человек за суткиНемецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО

курская область

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, ситуация в курской области после нападения всу, курская область, новости сво, новости, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)