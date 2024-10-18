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Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза - РИА Новости Крым, 18.10.2024

Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза

Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличились за два часа в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту. РИА Новости Крым, 18.10.2024

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:10

2024-10-18T14:10

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

керчь

тамань

керченский пролив

новости крыма

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличились за два часа в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Два часа назад в очереди со стороны Керчи находились 95 транспортных средств.Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив закрывали трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем - обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Железная дорога через новые регионы станет альтернативой Крымскому мостуПоездки на поезде на юг России сократятся до 16 часовКрымский мост: информация об очередях и полезные советы

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керчь

тамань

керченский пролив

крым

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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