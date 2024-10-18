Ситуация на Крымском мосту сейчас: очередь выросла в два раза
Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи выросла в два раза за два часа
© РИА Новости КрымКрымский мост
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 окт – РИА Новости Крым. Очередь на Крымском мосту со стороны Керчи увеличились за два часа в два раза. Об этом сообщает Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.
"По состоянию на 14:00 со стороны Тамани очереди перед пунктом досмотра нет. В очереди со стороны Керчи находится 220 транспортных средств. Время ожидания около часа", - говорится в сообщении.
Два часа назад в очереди со стороны Керчи находились 95 транспортных средств.
Накануне, в четверг мостовой переход через Керченский пролив закрывали трижды. В первый раз движение было приостановлено в 15.11 и возобновлено через час, а затем снова перекрыто в 16.51 - в этот раз время остановки движения составило 50 минут. После возобновления движения в очереди перед досмотровыми пунктами находились 513 машин с обеих сторон. В третий раз ограничения ввели в 18.53, оно действовало больше часа.
Крымский мост – стратегический объект. Досмотр на нем - обязательная процедура в целях безопасности, поскольку киевский режим не оставляет попыток атак, в том числе на транспортный переход. В Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
В настоящее время движение транспорта по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн, а также пассажирским автобусам. В целях безопасности весь транспорт проходит обязательный досмотр.
Грузовой транспорт следует из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Также открыт сухопутный маршрут через новые регионы РФ.
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