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Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.12.2023
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью во вторник утром. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2023
2023-12-19T09:55
2023-12-19T09:55
2023-12-19T10:01
беспилотник (бпла, дрон)
новости
брянская область
александр богомаз
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью во вторник утром. Об этом сообщает Минобороны России.Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны в течение минувших суток были сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Николаевской области и Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью
Минобороны: украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью
09:55 19.12.2023 (обновлено: 10:01 19.12.2023)