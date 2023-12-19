https://crimea.ria.ru/20231219/ukrainskiy-bpla-unichtozhen-nad-bryanskoy-oblastyu-1133642891.html

Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью - РИА Новости Крым, 19.12.2023

Украинский БПЛА уничтожен над Брянской областью

Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью во вторник утром. Об этом сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 19.12.2023

2023-12-19T09:55

2023-12-19T09:55

2023-12-19T10:01

беспилотник (бпла, дрон)

новости

брянская область

александр богомаз

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 дек - РИА Новости Крым. Украинский беспилотник уничтожен над Брянской областью во вторник утром. Об этом сообщает Минобороны России.Губернатор региона Александр Богомаз подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте.Как сообщалось, средствами противовоздушной обороны в течение минувших суток были сбиты два самолета МиГ-29 и один Су-25 воздушных сил Украины в районах Николаевской области и Донецкой Народной Республики. Кроме того, уничтожен 91 украинский беспилотник.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникМассированный удар БПЛА по Крыму отражен средствами ПВО и РЭБДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), новости, брянская область, александр богомаз, происшествия, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу