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Вражеский беспилотник сбили в российском регионе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
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Вражеский беспилотник сбили в российском регионе
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T09:35
2023-12-21T09:48
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
калужская область
происшествия
пво
новости
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников.Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду19 декабря российские силы ПВО сбили вражеский дрон в Одинцовском округе Москвы, разрушений и пострадавших нет.В этот же день над Брянской областью были уничтожены три украинских БПЛА. Также обошлось без пострадавших и разрушений.Кроме того, один дрон сбили над Калужской областью.В ночь на 17 декабря силы ПВО сбили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникБоевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской областиДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность, калужская область, происшествия, пво, новости, александр богомаз
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе

Украинский беспилотник самолетного типа сбит в Брянской области – губернатор Богомаз

09:35 21.12.2023 (обновлено: 09:48 21.12.2023)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота противовоздушной обороны России
Работа противовоздушной обороны России - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
"Украинские террористы предприняли попытку атаковать объекты на территории Суражского района с помощью БПЛА. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал руководитель региона в своем Telegram-канале.
На месте работают оперативные и экстренные службы.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников.
Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду
19 декабря российские силы ПВО сбили вражеский дрон в Одинцовском округе Москвы, разрушений и пострадавших нет.
В этот же день над Брянской областью были уничтожены три украинских БПЛА. Также обошлось без пострадавших и разрушений.
Кроме того, один дрон сбили над Калужской областью.
В ночь на 17 декабря силы ПВО сбили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.
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Беспилотник (БПЛА, дрон)БезопасностьКалужская областьПроисшествияПВОНовостиАлександр Богомаз
 
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