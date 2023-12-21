https://crimea.ria.ru/20231221/vrazheskiy-bespilotnik-sbili-v-rossiyskom-regione-1133697377.html

Вражеский беспилотник сбили в российском регионе

Вражеский беспилотник сбили в российском регионе - РИА Новости Крым, 21.12.2023

Вражеский беспилотник сбили в российском регионе

Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.12.2023

2023-12-21T09:35

2023-12-21T09:35

2023-12-21T09:48

беспилотник (бпла, дрон)

безопасность

калужская область

происшествия

пво

новости

александр богомаз

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников.Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду19 декабря российские силы ПВО сбили вражеский дрон в Одинцовском округе Москвы, разрушений и пострадавших нет.В этот же день над Брянской областью были уничтожены три украинских БПЛА. Также обошлось без пострадавших и разрушений.Кроме того, один дрон сбили над Калужской областью.В ночь на 17 декабря силы ПВО сбили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникБоевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской областиДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области

калужская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беспилотник (бпла, дрон), безопасность, калужская область, происшествия, пво, новости, александр богомаз