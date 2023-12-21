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Вражеский беспилотник сбили в российском регионе
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе - РИА Новости Крым, 21.12.2023
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе
Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона... РИА Новости Крым, 21.12.2023
2023-12-21T09:35
2023-12-21T09:35
2023-12-21T09:48
беспилотник (бпла, дрон)
безопасность
калужская область
происшествия
пво
новости
александр богомаз
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек – РИА Новости Крым. Российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.На месте работают оперативные и экстренные службы.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников.Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду19 декабря российские силы ПВО сбили вражеский дрон в Одинцовском округе Москвы, разрушений и пострадавших нет.В этот же день над Брянской областью были уничтожены три украинских БПЛА. Также обошлось без пострадавших и разрушений.Кроме того, один дрон сбили над Калужской областью.В ночь на 17 декабря силы ПВО сбили и перехватили 33 украинских беспилотника над Липецкой, Ростовской и Волгоградской областями.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникБоевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской областиДва беспилотника ВСУ уничтожены в Волгоградской области
калужская область
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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беспилотник (бпла, дрон), безопасность, калужская область, происшествия, пво, новости, александр богомаз
Вражеский беспилотник сбили в российском регионе
Украинский беспилотник самолетного типа сбит в Брянской области – губернатор Богомаз
09:35 21.12.2023 (обновлено: 09:48 21.12.2023)