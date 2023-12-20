Рейтинг@Mail.ru
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон - РИА Новости Крым, 20.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231220/na-podlete-k-belgorodu-sbit-vrazheskiy-dron-1133694533.html
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон - РИА Новости Крым, 20.12.2023
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
Российские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:18
2023-12-20T21:30
белгород
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
пво
беспилотник (бпла, дрон)
обстрелы всу
происшествия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_0:141:1350:900_1920x0_80_0_0_ca203b695ed14cb3d174d71c94e1a3f8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано, добавил губернатор.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Во вторник боевики пять раз выпустили дроны в сторону российских регионов. Первые три атаки украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью. В обед еще один БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе Москвы.17 декабря боевики обстреляли село Теребрено Краснояружского района. В результате поврежден был один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Мирные жители не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и УкраиныБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвыБоевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
белгород
белгородская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/03/1132536848_150:0:1350:900_1920x0_80_0_0_ef63fde64d90ebb3d473649a557f83eb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон

Украинский беспилотник сбит ПВО на подлете к Белгороду

21:18 20.12.2023 (обновлено: 21:30 20.12.2023)
 
© РИА НовостиПВО
ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал он в своем Telegram-канале.
По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано, добавил губернатор.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Во вторник боевики пять раз выпустили дроны в сторону российских регионов. Первые три атаки украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью. В обед еще один БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе Москвы.
17 декабря боевики обстреляли село Теребрено Краснояружского района. В результате поврежден был один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Мирные жители не пострадали.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и Украины
Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
Боевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
 
БелгородОбстрелы Белгородской областиБелгородская областьВячеслав ГладковПВОБеспилотник (БПЛА, дрон)Обстрелы ВСУПроисшествияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:18На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
21:06Обстановка у Крымского моста к вечеру среды
20:39Будет поздно: Белый Дом просит Конгресс США ускорить помощь Киеву
20:13Больше 600 тысяч куриных яиц из Азербайджана поступили в Россию
19:54120 тысяч человек до сих пор без света в Донбассе из-за циклона "Ваня"
19:29Отбросить Россию к границам 1991 года невозможно - сенатор США
18:50Удар ВСУ по городам Донбасса - среди раненых медики "скорой"
18:37Редкое явление: в Ялтинском заповеднике проснулся "сухой" водопад
18:17В Крыму официально завершился пожароопасный сезон
18:01Боевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвы
17:58В Днепропетровске Брежнева лишили звания почетного гражданина
17:49Аксенов оценил безопасность Крыма
17:43Армянский регулятор приостановил лицензию радио Sputnik Армения
17:03Иван Охлобыстин попал под обстрел в Донбассе
16:51В Крыму ускорилась инфляция: что подорожало больше всего
16:39Мобилизация по-украински: где Зеленский найдет 500 тысяч человек для ВСУ
15:59США пытаются заставить Европу раскошелиться на Украину – Захарова
15:49Второй офис Сбера для розничных клиентов открылся в Симферополе
15:31Путин: парламентарии из новых регионов – крепкие и надежные
15:19ВСУ потеряли еще 725 боевиков и Ми-24
Лента новостейМолния