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На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон - РИА Новости Крым, 20.12.2023
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
Российские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав... РИА Новости Крым, 20.12.2023
2023-12-20T21:18
2023-12-20T21:18
2023-12-20T21:30
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вячеслав гладков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 дек - РИА Новости Крым. Российские системы противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По предварительным данным, пострадавших и разрушений не зафиксировано, добавил губернатор.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Во вторник боевики пять раз выпустили дроны в сторону российских регионов. Первые три атаки украинские боевики попытались совершить в Брянской области, во всех случаях атаки отражены, по данным брянских властей, разрушений и пострадавших нет. В 11 часов украинский БПЛА был сбит над Калужской областью. В обед еще один БПЛА уничтожен в Одинцовском городском округе Москвы.17 декабря боевики обстреляли село Теребрено Краснояружского района. В результате поврежден был один частный жилой дом, беседка и линии электро- и газоснабжения. Мирные жители не пострадали.Читайте также на РИА Новости Крым:Стрелковый бой идет на границе Белгородской области и УкраиныБоевики ВСУ нанесли удар по Днепрянам – есть жертвыБоевики ВСУ ранили мужчину и убили 12 коров в Белгородской области
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РИА Новости Крым
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белгород, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, пво, беспилотник (бпла, дрон), обстрелы всу, происшествия, новости
На подлете к Белгороду сбит вражеский дрон
Украинский беспилотник сбит ПВО на подлете к Белгороду
21:18 20.12.2023 (обновлено: 21:30 20.12.2023)