https://crimea.ria.ru/20231222/vrazheskiey-bespilotniki-sbity-nad-bryanskoy-oblastyu-1133728712.html

Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью

Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 22.12.2023

Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью

Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.12.2023

2023-12-22T12:07

2023-12-22T12:07

2023-12-22T12:13

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникВражеский беспилотник сбили в российском регионеБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин

брянская область

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2023

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

брянская область, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)