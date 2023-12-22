Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
Украинские беспилотники уничтожены над Брянской областью
12:07 22.12.2023 (обновлено: 12:13 22.12.2023)
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
"Около 11.45 часов мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", – сказано в сообщении Минобороны.
Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.
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