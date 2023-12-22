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Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 22.12.2023
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Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью - РИА Новости Крым, 22.12.2023
Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью
Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 22.12.2023
2023-12-22T12:07
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брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.Читайте также на РИА Новости Крым:Силы ПВО сбили три украинских самолета и 91 беспилотникВражеский беспилотник сбили в российском регионеБеспилотник ВСУ сбит в Подмосковье – Собянин
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брянская область, новости, новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, пво, беспилотник (бпла, дрон)
Вражеские беспилотники сбиты над Брянской областью

Украинские беспилотники уничтожены над Брянской областью

12:07 22.12.2023 (обновлено: 12:13 22.12.2023)
 
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© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 дек - РИА Новости Крым. Пресечены две попытки террористической атаки со стороны ВСУ на Брянскую область. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Около 10 часов пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Два украинских БпЛА уничтожены над территорией Брянской области", – сказано в сообщении оборонного ведомства.

"Около 11.45 часов мск пресечена очередная попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Брянской области", – сказано в сообщении Минобороны.

Накануне вечером вражеский беспилотник был сбит над Курской областью. Утром в четверг российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Суражском районе Брянской области, пострадавших и разрушений нет. В обед над акваторией Азовского моря была уничтожена украинская ракета. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинские боевики попытались атаковать Крым ракетой ATACMS.
ВСУ регулярно пытаются атаковать приграничные регионы России при помощи беспилотников. Накануне вечером российские военные сбили вражеский беспилотник на подлете к Белгороду.
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