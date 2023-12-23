https://crimea.ria.ru/20231223/ukrainskiy-dron-atakoval-most-pod-belgorodom-raneny-tri-cheloveka-1133754395.html
Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека
Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека - РИА Новости Крым, 23.12.2023
Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека
ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области – ранены трое рабочих, один в тяжелом состоянии. Об этом... РИА Новости Крым, 23.12.2023
2023-12-23T15:10
2023-12-23T15:10
2023-12-23T15:15
вячеслав гладков
новости
белгородская область
беспилотник (бпла, дрон)
скорая помощь
больница
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. ВСУ атаковали с помощью дрона-камикадзе мост в Грайворонском городском округе Белгородской области – ранены трое рабочих, один в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Всех пострадавших бригады скорой помощи доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. Один из мужчин в тяжелом состоянии с ранением конечностей, у двоих состояние средней степени тяжести.Под обстрел ВСУ попало также село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения в трех частных домовладениях: в одном доме пробита крыша, еще в двух выбиты окна, посечены фасады и заборы. Подомовой обход территории продолжается, сообщил Гладков.Ранее ВСУ обстреляли село Алексеевка Глушковского района Курской области – погиб мужчина, повреждены жилые дома и ЛЭП.В ночь на субботу ракетным ударом ВСУ разрушена школа и поврежден детский сад в Каланчакском районе Херсонской области.
https://crimea.ria.ru/20231222/novogodnee-chudo-detey-iz-ukrainy-udalos-vernut-roditelyam-v-belgorode-1133744546.html
белгородская область
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, беспилотник (бпла, дрон), скорая помощь, больница, обстрелы всу
Украинский дрон атаковал мост под Белгородом: ранены три человека
Дрон ВСУ атаковал мост в Белгородской области, пострадали трое – Гладков
15:10 23.12.2023 (обновлено: 15:15 23.12.2023)