https://crimea.ria.ru/20240226/dvoe-detey-postradali-iz-za-obstrela-belgorodskoy-oblasti-so-storony-vsu-1135227032.html

Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 26.02.2024

Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.02.2024

2024-02-26T19:19

2024-02-26T19:19

2024-02-26T19:19

вячеслав гладков

новости

белгородская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

шебекино (город в белгородской области)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также губернатор сообщил, что в многоквартирном трехэтажном доме выбиты окна и посечен один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы.На прошлой неделе двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области.В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность второй раз за день объявлена в БелгородеРакетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеВодитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область

белгородская область

шебекино (город в белгородской области)

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу