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Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 26.02.2024
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Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ - РИА Новости Крым, 26.02.2024
Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 26.02.2024
2024-02-26T19:19
2024-02-26T19:19
вячеслав гладков
новости
белгородская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
шебекино (город в белгородской области)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Также губернатор сообщил, что в многоквартирном трехэтажном доме выбиты окна и посечен один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы.На прошлой неделе двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области.В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности.Читайте также на РИА Новости Крым:Ракетная опасность второй раз за день объявлена в БелгородеРакетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районеВодитель трактора ранен при атаке ВСУ на Белгородскую область
белгородская область
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Новости
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РИА Новости Крым
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вячеслав гладков, новости, белгородская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины), шебекино (город в белгородской области), обстрелы всу
Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

Двое детей пострадали при минометном обстреле ВСУ Белгородской области – Гладков

19:19 26.02.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийОбстрелы ВСУ
Обстрелы ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 фев - РИА Новости Крым. Двое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Под минометный обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Есть двое пострадавших – это мальчики 10 и 11 лет. У одного ребенка осколочное ранение ноги, у второго – контузия. Бригадами скорой их доставляют в детскую областную больницу, вся необходимая медицинская помощь оказывается", – написал Гладков в своем Telegram-канале.
Также губернатор сообщил, что в многоквартирном трехэтажном доме выбиты окна и посечен один легковой автомобиль. Подворовой обход территории продолжается. На месте работают оперативные службы.
На прошлой неделе двое мужчин получили ранения в результате атаки украинского беспилотника по грузовым автомобилям в Белгородской области.
В этот же день ВСУ атаковали рейсовый автобус в Херсонской области на дороге Новая Каховка – Тополевка. Водитель и пассажир автобуса получили осколочные ранения.
Власти Брянской, Курской и Белгородской областей регулярно сообщают об обстрелах и атаках беспилотников со стороны Украины. В этих регионах действует желтый уровень террористической опасности.
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