https://crimea.ria.ru/20240227/tri-bespilotnika-vsu-sbili-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135255688.html

Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 27.02.2024

Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью

Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.02.2024

2024-02-27T17:24

2024-02-27T17:24

2024-02-27T17:24

министерство обороны рф

пво

обстрелы белгородской области

белгородская область

вячеслав гладков

беспилотник (бпла, дрон)

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/0d/1123825174_0:107:3263:1942_1920x0_80_0_0_2b1636dedbdc01022c20b29e5555b855.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что один из сбитых дронов упал в районе поселка Разумное, в результате чего возник пожар в поле."По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Гладкова, на подлете к Шебекино сбили разведывательный дрон противника. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.Также в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.25 февраля российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре – над Черным морем.24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремНад Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ

белгородская область

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости