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Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью
Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 27.02.2024
Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью
Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России. РИА Новости Крым, 27.02.2024
2024-02-27T17:24
2024-02-27T17:24
2024-02-27T17:24
министерство обороны рф
пво
обстрелы белгородской области
белгородская область
вячеслав гладков
беспилотник (бпла, дрон)
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что один из сбитых дронов упал в районе поселка Разумное, в результате чего возник пожар в поле."По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, по словам Гладкова, на подлете к Шебекино сбили разведывательный дрон противника. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.Также в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.25 февраля российские средства ПВО сбили два беспилотника над Белгородской областью и еще четыре – над Черным морем.24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.Читайте также на РИА Новости Крым:Работа российской ПВО: сбиты 2 ракеты Storm Shadow и 5 HIMARS за сутки2 украинские авиационные управляемые ракеты сбиты над Черным моремНад Курской областью уничтожены два беспилотника ВСУ
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РИА Новости Крым
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министерство обороны рф, пво, обстрелы белгородской области, белгородская область, вячеслав гладков, беспилотник (бпла, дрон), россия, новости
Три беспилотника ВСУ сбили над Белгородской областью
Над Белгородской областью сбиты три беспилотника самолетного типа – Минобороны
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 фев – РИА Новости Крым. Российские средства противовоздушной обороны сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью, сообщает Минобороны России.
"Около 16.30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области", – говорится в сообщении.
Губернатор региона Вячеслав Гладков уточнил, что один из сбитых дронов упал в районе поселка Разумное, в результате чего возник пожар в поле.
"По предварительным данным, пострадавших нет. Есть возгорание в поле, в районе объездной. Оперативные службы приступили к тушению", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Гладкова, на подлете к Шебекино сбили разведывательный дрон противника. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.
ВСУ регулярно предпринимают попытки атаковать российские регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. Накануне дрон-камикадзе атаковал автомобиль со строителями
на окраине села Почаево Грайворонского городского округа. В результате три человека погибли, еще трое получили осколочные ранения.
Также в результате минометного обстрела села Новая Таволжанка
Шебекинского городского округа со стороны ВСУ пострадали два мальчика 10 и 11 лет. Детей с осколочными ранениями и контузией доставили в детскую областную больницу.
24 февраля 10 атакам украинских боевиков подверглись восемь районов области
. ВСУ выпустили 28 снарядов из артиллерии и сбросили пять взрывных устройств с дронов. Также атаки были совершены атаки с помощью трех дронов-камикадзе. Пять украинских беспилотников были сбиты системой ПВО. Из восьми районов, которые подверглись обстрелу, четыре не граничат с Украиной.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров.
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