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Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.03.2024
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Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:09
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Пока пострадавших и разрушений нет.Ранее в пятницу над селом Новая Деревня был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.Накануне вражеский беспилотник самолетного типа был сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - дополненоУдар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растетДвое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
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РИА Новости Крым
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белгородская область, обстрелы белгородской области, вячеслав гладков, новости сво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу, новости
Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью

Несколько воздушных целей уничтожено ПВО над селами Белгородского района - Гладков

14:09 01.03.2024
 
© РИА Новости . Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкПолк С-400 в Крыму
Полк С-400 в Крыму - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Сергей Мальгавко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородским районом вновь сработала наша система ПВО — уничтожено несколько воздушных целей над селами Никольское и Новая Деревня", - написал он в своем ТГ-канале.

По данным Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Пока пострадавших и разрушений нет.
Ранее в пятницу над селом Новая Деревня был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.
Накануне вражеский беспилотник самолетного типа был сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью.
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Белгородская областьОбстрелы Белгородской областиВячеслав ГладковНовости СВОВСУ (Вооруженные силы Украины)Обстрелы ВСУНовости
 
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