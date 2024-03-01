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Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.03.2024
Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.03.2024
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:09
2024-03-01T14:09
белгородская область
обстрелы белгородской области
вячеслав гладков
новости сво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Пока пострадавших и разрушений нет.Ранее в пятницу над селом Новая Деревня был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.Накануне вражеский беспилотник самолетного типа был сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - дополненоУдар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растетДвое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ
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Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью
Несколько воздушных целей уничтожено ПВО над селами Белгородского района - Гладков