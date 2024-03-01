https://crimea.ria.ru/20240301/neskolko-vozdushnykh-tseley-unichtozheno-nad-belgorodskoy-oblastyu-1135340110.html

Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью

Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью - РИА Новости Крым, 01.03.2024

Несколько воздушных целей уничтожено над Белгородской областью

Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 01.03.2024

2024-03-01T14:09

2024-03-01T14:09

2024-03-01T14:09

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости сво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар – РИА Новости Крым. Системы ПВО уничтожили несколько воздушных целей в небе над Белгородской областью. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.По данным Гладкова, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. Пока пострадавших и разрушений нет.Ранее в пятницу над селом Новая Деревня был сбит БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет. Также под обстрел ВСУ попало село Терезовка Шебекинского городского округа. Один из снарядов прилетел в огород частного жилого домовладения, в результате осколками посечены окна и кровля в доме.Накануне вражеский беспилотник самолетного типа был сбит российскими силами противовоздушной обороны над Курской областью. Читайте также на РИА Новости Крым:В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - дополненоУдар ВСУ по Брянской области: число пострадавших растетДвое детей пострадали из-за обстрела Белгородской области со стороны ВСУ

белгородская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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