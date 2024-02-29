https://crimea.ria.ru/20240229/v-kurske-i-kurskoy-oblasti-obyavlena-raketnaya-opasnost-1135328176.html

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 29.02.2024

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.02.2024

2024-02-29T21:40

2024-02-29T21:40

2024-02-29T21:49

курск

курская область

роман старовойт

безопасность

ракетная опасность

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Утром 29 февраля - дрон ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду

https://crimea.ria.ru/20240229/ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-kurskoy-oblastyu-1135295468.html

курск

курская область

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

курск, курская область, роман старовойт, безопасность, ракетная опасность, всу (вооруженные силы украины), новости