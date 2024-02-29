Рейтинг@Mail.ru
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 29.02.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20240229/v-kurske-i-kurskoy-oblasti-obyavlena-raketnaya-opasnost-1135328176.html
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - РИА Новости Крым, 29.02.2024
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. РИА Новости Крым, 29.02.2024
2024-02-29T21:40
2024-02-29T21:49
курск
курская область
роман старовойт
безопасность
ракетная опасность
всу (вооруженные силы украины)
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_0:141:2896:1770_1920x0_80_0_0_04af0577afdf59deecf627160f19f04c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Утром 29 февраля - дрон ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.Читайте также на РИА Новости Крым:В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненыеОсколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в МосквеПять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
https://crimea.ria.ru/20240229/ukrainskiy-bespilotnik-unichtozhen-nad-kurskoy-oblastyu-1135295468.html
курск
курская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/09/1a/1131666923_84:0:2813:2047_1920x0_80_0_0_7e5228da5fa65122b316da605e7bf168.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
курск, курская область, роман старовойт, безопасность, ракетная опасность, всу (вооруженные силы украины), новости
В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность

В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность - губернатор

21:40 29.02.2024 (обновлено: 21:49 29.02.2024)
 
© РИА Новости КрымВоздушная тревога
Воздушная тревога - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 фев - РИА Новости Крым. В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"В Курской области запущена система оповещения населения. Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице — зайдите в ближайшее здание, подземный переход или паркинг", - написал он в своем ТГ-канале.
ВСУ регулярно пытаются атаковать российские приграничные регионы про помощи беспилотников, ракет, реактивных снарядов. 27 февраля российские средства ПВО сбили три украинских беспилотника самолетного типа над Белгородской областью. Утром 29 февраля - дрон ВСУ сбит над Курской областью и еще один - в небе над Крымом.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Белгородской области ВСУ атаковали гражданские грузовики – есть раненые
Осколок в 3 мм от сердца: раненых при атаке ВСУ детей лечат в Москве
Пять человек погибли и 18 ранены при ударе ВСУ по Белгороду
БПЛА - РИА Новости, 1920, 29.02.2024
07:25
Беспилотник ВСУ уничтожен над Курской областью
 
КурскКурская областьРоман СтаровойтБезопасностьРакетная опасностьВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:04Россия запустила в космос "Метеор" и 18 спутников
21:48В Симферополе приводят в порядок зону отдыха у фонтана Савопуло
21:40В Курске и Курском районе объявлена ракетная опасность
21:32Выборы президента в Херсонской области: как идет досрочное голосование
21:13В Крыму проснулись клещи
20:51МИД России ответил на угрозу Пентагона
20:38Под Феодосией поисковики нашли останки советских солдат
20:23Пентагон допустил войну НАТО с Россией в случае поражения Украины
20:14Ремонты, волонтеры и Путин – чем запомнился февраль в Крыму: фотолента
19:56Украина разгоняет фейк о пожаре на российском корабле в Азовском море
19:48Новый автобусный маршрут запускают в Крыму с 1 марта
19:35Сколько россиян посмотрели интервью Путина Такеру Карлсону и как оценили
19:10Крым под санкциями 10 лет: как это отразилось на экономике региона
18:45В Джанкойском районе "трудоустроят" осужденных на принудительные работы
18:32Аномальное тепло в Крыму сменится морозами: прогноз на 8 марта
18:13В России ввели запрет на экспорт бензина
18:09Большой успех: российская армия уничтожила крупный командный пункт ВСУ
17:59Смертельное ДТП в Крыму: водитель легковушки погиб в лобовом ДТП с фурой
17:38Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операцию
17:17Когда в Севастополе паром "Адмирал Лазарев" выйдет на линию после ремонта
Лента новостейМолния