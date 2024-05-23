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Российским туристам запретили въезд в еще одну страну - РИА Новости Крым, 23.05.2024
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Российским туристам запретили въезд в еще одну страну
Российским туристам запретили въезд в еще одну страну - РИА Новости Крым, 23.05.2024
Российским туристам запретили въезд в еще одну страну
С 29 мая граждане России не смогут посещать Норвегию с туристическими целями. Соответствующее решение приняло правительство королевства, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.05.2024
2024-05-23T10:25
2024-05-23T10:47
норвегия
политика
россия
туризм
в мире
санкции против россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С 29 мая граждане России не смогут посещать Норвегию с туристическими целями. Соответствующее решение приняло правительство королевства, сообщает РИА Новости.Ограничения распространяются как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.Норвежские власти могут сделать исключение для россиян, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.Данное решение правительство страны объяснило необходимостью "поддержки союзников Украины".Норвегия ввела ограничения на въезд в страну граждан России после начала специальной военной операции. Осло практически перестал выдавать россиянам туристические визы, а впоследствии запретил гражданам РФ въезд в страну на легковых авто с российскими номерами вместимостью до девяти человек.На сегодняшний день туристам из России также запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько придется платить за шенгенскую визу с июняЧехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и БелоруссииЧто мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой
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норвегия, политика, россия, туризм, в мире, санкции против россии, новости
Российским туристам запретили въезд в еще одну страну

Власти Норвегии запретили посещать страну туристам из России

10:25 23.05.2024 (обновлено: 10:47 23.05.2024)
 
© AFP 2023 / JAMES BROOKS Пограничный пункт Стурскуг на норвежско-российской границе недалеко от Эльвенеса, Норвегия
 Пограничный пункт Стурскуг на норвежско-российской границе недалеко от Эльвенеса, Норвегия - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
© AFP 2023 / JAMES BROOKS
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С 29 мая граждане России не смогут посещать Норвегию с туристическими целями. Соответствующее решение приняло правительство королевства, сообщает РИА Новости.

"Правительство Норвегии вводит дополнительные ограничения на въезд в Норвегию для граждан России, прибывающих в страну в туристических целях. Новые правила вступают в силу 29 мая. Гражданам России, прибывающим в Норвегию в туристических и других целях непервостепенной важности, будет отказано во въезде при пересечении границы", - говорится в заявлении.

Ограничения распространяются как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.
Норвежские власти могут сделать исключение для россиян, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.
Данное решение правительство страны объяснило необходимостью "поддержки союзников Украины".
Норвегия ввела ограничения на въезд в страну граждан России после начала специальной военной операции. Осло практически перестал выдавать россиянам туристические визы, а впоследствии запретил гражданам РФ въезд в страну на легковых авто с российскими номерами вместимостью до девяти человек.
На сегодняшний день туристам из России также запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию.
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