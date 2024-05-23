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Российским туристам запретили въезд в еще одну страну

Российским туристам запретили въезд в еще одну страну - РИА Новости Крым, 23.05.2024

Российским туристам запретили въезд в еще одну страну

С 29 мая граждане России не смогут посещать Норвегию с туристическими целями. Соответствующее решение приняло правительство королевства, сообщает РИА Новости. РИА Новости Крым, 23.05.2024

2024-05-23T10:25

2024-05-23T10:25

2024-05-23T10:47

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 мая – РИА Новости Крым. С 29 мая граждане России не смогут посещать Норвегию с туристическими целями. Соответствующее решение приняло правительство королевства, сообщает РИА Новости.Ограничения распространяются как на тех, у кого есть визы, выданные Норвегией до весны 2022 года, так и на визы, выданные другими странами Шенгенского соглашения.Норвежские власти могут сделать исключение для россиян, приезжающих в гости к проживающим в стране близким родственникам, а также для прибывающих с целью работы или учебы в Норвегии или других странах Шенгенского соглашения.Данное решение правительство страны объяснило необходимостью "поддержки союзников Украины".Норвегия ввела ограничения на въезд в страну граждан России после начала специальной военной операции. Осло практически перестал выдавать россиянам туристические визы, а впоследствии запретил гражданам РФ въезд в страну на легковых авто с российскими номерами вместимостью до девяти человек.На сегодняшний день туристам из России также запрещен въезд в Литву, Латвию, Эстонию, Польшу, Чехию, Словакию, Финляндию, Нидерланды, Бельгию.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько придется платить за шенгенскую визу с июняЧехия продлила запрет на выдачу виз гражданам России и БелоруссииЧто мертво, умереть не может: Володин о дипотношениях с Прибалтикой

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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